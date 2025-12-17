BIST 11.287
Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek üzere adliyeye geldi. Cebeci’nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu incelemesinde uyuşturucu madde tespit edilmesinin ardından savcılık ifadesi tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Cebeci, “Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci ifade için adliyeye geldi. Cebeci’nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.

ÜNLÜ SPİKER CEBECİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

