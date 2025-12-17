Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek üzere adliyeye geldi. Cebeci’nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu incelemesinde uyuşturucu madde tespit edilmesinin ardından savcılık ifadesi tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Cebeci, “Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçundan tutuklandı.Abone ol
ÜNLÜ SPİKER CEBECİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.