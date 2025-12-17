Galatasaray’dan Griezmann bombası! Görüşmeler başlıyor

BIST 11.287
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ile kritik bir maça hazırlanan Galatasaray’ın, İspanyol ekibinin yıldız futbolcusu Antoine Griezmann ile ilgilendiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, ara transfer döneminde Atletico Madrid ve oyuncu cephesiyle görüşmelere başlamayı planladığı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 21 Ocak 2026'da ilk 24 için çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray, İspanyol devininin yıldız ismine talip oldu.

GALATASARAY'IN HEDEFİNDE GRİEZMANN VAR

Sözcü'de yer alan habere göre Osimhen, Sane ve İlkay Gündoğan gibi yıldız futbolcuların ardından Galatasaray, dünya futbolunda gündem olacak bir isimle daha ilgileniyor. Sarı-kırmızılıların hedefinde bu kez Antoine Griezmann var.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Sane ve İlkay Gündoğan gibi dünyaca ünlü futbolcuların takımda olmasının Griezmann'ın Galatasaray'a transferi konusunda büyük avantaj sağlayacağı belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Atletico Madrid ve futbolcuyla ara transfer döneminde görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

Griezmann bu sezon görev aldığı 26 maçta 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 34 yaşındaki Fransız futbolcunun Atletico Madrid ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Griezmann'ın piyasa değeri ise 11 milyon euro. 

