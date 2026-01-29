Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "şiddetli fırtına" uyarılarının ardından Çanakkale’de doğa olayları günlük yaşamı ve ulaşımı durma noktasına getirdi. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılırken, Gökçeada ve Bozcaada’nın ana karayla bağı tamamen kesildi.

Marmara ve Ege Denizi’ni etkisi altına alan kuvvetli fırtına, Çanakkale’de deniz ulaşımında tam felce neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran rüzgar ve olumsuz deniz koşulları, güvenli seyir imkanını ortadan kaldırınca yetkililer peş peşe "kapatma" ve "iptal" kararları aldı.

BOĞAZ TRAFİĞİNE "FIRTINA" KİLİDİ

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, denizdeki akıntı hızının artması ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine saat 12.10 itibarıyla boğaz trafiğini çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı.

Telsiz anonslarıyla kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanları uyarılarak, gemilerin güvenli demir bölgelerine yönlendirilmesi sağlandı.

Boğaz trafiğinin, hava koşullarının normale dönmesinin ardından yeniden değerlendirileceği bildirildi.

ADALARLA BAĞLANTI KESİLDİ: TÜM SEFERLER İPTAL

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege’deki fırtınanın en çok etkilediği ada hatlarında tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Geyikli-Bozcaada: Bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada: Hattaki tüm tarifeli seferler hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Boğaz Hattı: Şehir içi (Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki) hatlarında ise seferlerin anlık duruma göre kontrollü olarak sürdürüldüğü, ancak olası bir şiddetlenmede bu hatlarda da aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN "80 KM/SAAT" UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, bölgede güneyli yönlerden esen rüzgarın fırtına, yer yer ise kuvvetli fırtına (saatte 50-80 km) şeklinde esmeye devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz kabarması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.