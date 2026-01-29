BIST 13.843
DOLAR 43,43
EURO 51,99
ALTIN 7.734,81
HABER /  GÜNCEL

Vakıf geleneği sınırları aşıyor: Binlerce koli yola çıktı

Vakıf geleneği sınırları aşıyor: Binlerce koli yola çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 5 bin adet gıda kolisi gönderdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf geleneğinin dayanışma ve paylaşma anlayışını ramazan ayında da yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolileri hazırlandı.

Abone ol

5 Bin adet gıda kolisi K.K.T.C. ye ulaştırılmak üzere yola çıktı…

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Lefkoşa Büyükelçiliği ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen ve gönül coğrafyasında dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendiren çalışma kapsamında, 5 bin adet gıda kolisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilmek üzere yola çıktı. Ankara’dan Mersin limanına uğurlanan ve yardım malzemelerini taşıyan 5 tır, bugün itibarıyla dağıtım için hareket etti.  

Vakıf geleneği sınırları aşıyor: Binlerce koli yola çıktı - Resim: 0

“Ortak Değerler Ortak gelecek ile iyiliği buluşturuyoruz” …

Gıda kolilerine bırakılan ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu imzasını taşıyan mektuplarda

“Ortak Değerler Ortak gelecek ile iyiliği buluşturuyoruz.Sevgi, iyilik ve adalet anlayışıyla şekillenen vakıf medeniyetimizin bir emaneti olan bu ikram ; Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ile Selçukludan Osmanlı’ya uzanan hayır geleneğinin günümüze yansımasıdır” ifadeleri yer aldı.

Vakıf geleneği sınırları aşıyor: Binlerce koli yola çıktı - Resim: 1

K.K.T.C. nin yanısıra Kosova, Karadağ, Bosna-Hersek ve Suriye’ye gönderilecek Yardım Malzemelerin tamamının Ramazan Ayı öncesinde dağıtımı gerçekleştirilecek.

Hazırlanan gıda kolilerine ilişkin sevkiyat planlaması doğrultusunda, bir sonraki aşamada Kosova’ya 7 tır, ilerleyen günlerde Bosna-Hersek’e 9 tır ve Karadağ’a 3 tır yardım ulaştırılması, sürecin son aşamasında ise Suriye’ye 20 tır yardım gönderilmesi planlanıyor.

Vakıf geleneği sınırları aşıyor: Binlerce koli yola çıktı - Resim: 2

Uzun süreli dayanıklılığa sahip temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolilerinde un, salça, ayçiçek yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helva, kuru üzüm ve hurma yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"
Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"
Soner Yalçın'ın FETÖ iddiasına Hüseyin Ersöz'den düğün fotoğrafıyla yanıt
Soner Yalçın'ın FETÖ iddiasına Hüseyin Ersöz'den düğün fotoğrafıyla yanıt
CHP lideri Özel: O görüntüler olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim?
CHP lideri Özel: O görüntüler olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim?
2025'te dünyanın en çok otomobil üreten markası belli oldu
2025'te dünyanın en çok otomobil üreten markası belli oldu
Trump yönetiminin tarifeleri, Asya ile ticarette 621 milyar dolara varan risk oluşturabilir
Trump yönetiminin tarifeleri, Asya ile ticarette 621 milyar dolara varan risk oluşturabilir
İstanbul'da 78 bin 423 elektrikli skuter için izin verildi
İstanbul'da 78 bin 423 elektrikli skuter için izin verildi
AFAD açıkladı: Yakında duyurulacak, tüm binalarda zorunlu olacak
AFAD açıkladı: Yakında duyurulacak, tüm binalarda zorunlu olacak
RTÜK Başkanı ismi ile yayıncıları dolandırma girişimi
RTÜK Başkanı ismi ile yayıncıları dolandırma girişimi
Mansur Yavaş dondu kaldı! Gençler öyle bir hareket yaptı ki...
Mansur Yavaş dondu kaldı! Gençler öyle bir hareket yaptı ki...
Küresel altın talebi 2025'te rekor seviyeye ulaştı
Küresel altın talebi 2025'te rekor seviyeye ulaştı
ABD-İran krizinde Türkiye devrede! Ankara'da kritik görüşme
ABD-İran krizinde Türkiye devrede! Ankara'da kritik görüşme
Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi
Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi