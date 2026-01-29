Vakıf geleneği sınırları aşıyor: Binlerce koli yola çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 5 bin adet gıda kolisi gönderdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf geleneğinin dayanışma ve paylaşma anlayışını ramazan ayında da yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gıda kolileri hazırlandı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Lefkoşa Büyükelçiliği ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen ve gönül coğrafyasında dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendiren çalışma kapsamında, 5 bin adet gıda kolisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilmek üzere yola çıktı. Ankara’dan Mersin limanına uğurlanan ve yardım malzemelerini taşıyan 5 tır, bugün itibarıyla dağıtım için hareket etti.

“Ortak Değerler Ortak gelecek ile iyiliği buluşturuyoruz” …

Gıda kolilerine bırakılan ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu imzasını taşıyan mektuplarda

“Ortak Değerler Ortak gelecek ile iyiliği buluşturuyoruz.Sevgi, iyilik ve adalet anlayışıyla şekillenen vakıf medeniyetimizin bir emaneti olan bu ikram ; Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ile Selçukludan Osmanlı’ya uzanan hayır geleneğinin günümüze yansımasıdır” ifadeleri yer aldı.

K.K.T.C. nin yanısıra Kosova, Karadağ, Bosna-Hersek ve Suriye’ye gönderilecek Yardım Malzemelerin tamamının Ramazan Ayı öncesinde dağıtımı gerçekleştirilecek.

Hazırlanan gıda kolilerine ilişkin sevkiyat planlaması doğrultusunda, bir sonraki aşamada Kosova’ya 7 tır, ilerleyen günlerde Bosna-Hersek’e 9 tır ve Karadağ’a 3 tır yardım ulaştırılması, sürecin son aşamasında ise Suriye’ye 20 tır yardım gönderilmesi planlanıyor.

Uzun süreli dayanıklılığa sahip temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolilerinde un, salça, ayçiçek yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helva, kuru üzüm ve hurma yer alıyor.