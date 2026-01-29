Tıra çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde tıra çarpan yolcu otobüsünün şoförü ve muavini hayatını kaybetti, kazada 2 kişi yaralandı.Abone ol
İstanbul istikametinde seyreden Ziya Yılmaz (52) idaresindeki yolcu otobüsü, Ş.İ. (40) yönetimindeki tuğla yüklü 50 ABP 724 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otobüs şoförü Ziya Yılmaz, muavin Resul Üstünyer (21), yolcu D.Y. (40) ile tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Hastaneye kaldırılan muavin Üstünyer ile şoför Yılmaz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 2 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.