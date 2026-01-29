BIST 13.759
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e beraat

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e beraat

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, hakkında beraat kararı verildi.

T24'ün haberine göre Epözdemir, 'terör örgütü propagandası yapmak'' ve ''terör örgütüne üye olmak'' suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti.

Adliye çıkışında Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, baro yönetimi, uluslararası gözlemciler ve meslektaşlarıyla birlikte açıklama yaptı. Kaboğlu “Kararla Türkiye’de bağımsız yargıçlar olduğunu da gördük” dedi.

