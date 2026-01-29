Konut satacaklar dikkat: Emlak piyasasında yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konutların ardından şubat ayından itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak.