Konut satacaklar dikkat: Emlak piyasasında yeni dönem
Ticaret Bakanlığı tarafından emlakta spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konutların ardından şubat ayından itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konutların ardından şubat ayından itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak.
EİDS, Bakanlık tarafından emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla devreye alındı.
Sistem, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olarak uygulanıyor. İkinci aşamasına geçilecek sistem, artık satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu olacak.
Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde yetkisiz kişilerce açılan ilanların, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi öngörülüyor.