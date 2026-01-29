BIST 13.843
DOLAR 43,43
EURO 51,99
ALTIN 7.734,81
HABER /  GÜNCEL

Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"

Türkiye- İran sınırında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre görüntüler ilk olarak İranlı bir insan kaçakçısı tarafından kendine ait "reklam" sayfasında paylaşıldı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun beton bariyerleri aştıkları anlar yer aldı.

Abone ol

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. ABD'nin İran'a askeri müdahalesi halinde İran'dan Türkiye'ye göç dalgası yaşanır mı sorusu akıllardaki yerini korurken Türkiye- İran sınırında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İddiaya göre görüntüler ilk olarak İranlı bir insan kaçakçısı tarafından kendine ait "reklam" sayfasında paylaşıldı. Paylaşımda "Karlı havada İran-Türkiye sınırından güvenli geçiş sağlamak bizim işimiz" ifadeleri yer aldı.

Görüntülerde, beyaz giyinmiş kalabalık bir grubun kar yağışı altında beton bariyerleri aştıkları görülüyor. 

Türkiye İran ile olan 560 km’lik sınırında teknolojik olarak geliştirilmiş fiziksel bariyer sistemiyle güvenliği güçlendirdiğini açıklamıştı. Bu önlemler arasında 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kule, 380 km’lik modüler beton duvar ve 553 km’lik savunma hendekleri yer alıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Narin cinayetinde flaş gelişme! 3 sanık da tahliye edildi, tutuklu kalmadı
Foto Galeri Narin cinayetinde flaş gelişme! 3 sanık da tahliye edildi, tutuklu kalmadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Soner Yalçın'ın FETÖ iddiasına Hüseyin Ersöz'den düğün fotoğrafıyla yanıt
Soner Yalçın'ın FETÖ iddiasına Hüseyin Ersöz'den düğün fotoğrafıyla yanıt
CHP lideri Özel: O görüntüler olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim?
CHP lideri Özel: O görüntüler olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim?
2025'te dünyanın en çok otomobil üreten markası belli oldu
2025'te dünyanın en çok otomobil üreten markası belli oldu
Trump yönetiminin tarifeleri, Asya ile ticarette 621 milyar dolara varan risk oluşturabilir
Trump yönetiminin tarifeleri, Asya ile ticarette 621 milyar dolara varan risk oluşturabilir
İstanbul'da 78 bin 423 elektrikli skuter için izin verildi
İstanbul'da 78 bin 423 elektrikli skuter için izin verildi
AFAD açıkladı: Yakında duyurulacak, tüm binalarda zorunlu olacak
AFAD açıkladı: Yakında duyurulacak, tüm binalarda zorunlu olacak
RTÜK Başkanı ismi ile yayıncıları dolandırma girişimi
RTÜK Başkanı ismi ile yayıncıları dolandırma girişimi
Mansur Yavaş dondu kaldı! Gençler öyle bir hareket yaptı ki...
Mansur Yavaş dondu kaldı! Gençler öyle bir hareket yaptı ki...
Küresel altın talebi 2025'te rekor seviyeye ulaştı
Küresel altın talebi 2025'te rekor seviyeye ulaştı
ABD-İran krizinde Türkiye devrede! Ankara'da kritik görüşme
ABD-İran krizinde Türkiye devrede! Ankara'da kritik görüşme
Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi
Koçtaş "Yapay Zeka Usta Influencer" projesini hayata geçirdi
İran’daki protestolarda can kaybı 6 bini aştı
İran’daki protestolarda can kaybı 6 bini aştı