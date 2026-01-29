KKM'de çözülme sürüyor: Bakiye 3,15 milyar TL’ye geriledi

BDDK, KKM hesaplarındaki çözülmenin 2026 yılı başında da hız kesmediğini raporladı. 23 Ocak haftası itibarıyla KKM bakiyesi 1,6 milyar TL daha azalarak 3,15 milyar TL seviyesine geriledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları, ekonomi yönetiminin "sadeleşme" adımlarıyla tasfiye sürecinin son evresine girdi. BDDK tarafından yayımlanan haftalık bülten, hesaplardaki bakiyenin artık sembolik düzeylere yaklaştığını gösteriyor.

BİR HAFTADA %33'LÜK ÇÖZÜLME

BDDK verilerine göre, 23 Ocak ile biten haftada KKM ve katılma hesaplarında 1 milyar 618 milyon TL tutarında bir çıkış yaşandı. Bu sert düşüşle birlikte:

Önceki Hafta Bakiyesi: 4,76 Milyar TL

Güncel Bakiye: 3,146 Milyar TL

Haftalık Azalış: %33,9

TOPLAM MEVDUAT İÇİNDE "ESER MİKTARDA" KALDI

KKM'nin toplam bankacılık sistemi içindeki ağırlığı, yaşanan bu son çıkışla birlikte yüzde 0,01 seviyesine kadar geriledi. Ekonomi analistleri, vadeleri dolan hesapların büyük oranda standart TL mevduata geçtiğini veya alternatif yatırım araçlarına yöneldiğini belirtiyor.