Almanya da YPG'yi sattı! Almanya başbakanı ve dışişleri bakanının açıklaması bomba

ALMANYA cephesinden sıcak gelişmelere ilişkin iki bomba açıklama geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in özel başvuruyla yaptığı Meclis'teki konuşması bomba. ABD'ye yakın olarak nitelenen Merz, Trump'a meydan okudu ve "Tehditlere sessiz kalmayız, aşağılanmayı kabul etmeyiz" dedi. Almanya başbakanı NATO'yu Avrupa içinde muhafaza edeceklerini de ilan etti. Almanya'dan gelen bir diğer açıklama ise Suriye'de ve YPG konusunda oldu. Alman Dışişleri Bakanı YPG'yi sattı.

ALMANYA cephesinden NATO, Suriye ve Donald Trump'ın çıkışlarına dair flaş açıklamalar geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada Suriye ve YPG konusunda değişen tutumlarını ilan etti. ABD'nin ardından Almanya'da YPG'yi ortada bıraktı. Almanya Dışişleri Bakanı Suriye ordusunun YPG'ye yönelik operasyonlarını desteklediklerini duyurdu. Üstelik sadece Fırat'ın batısı için de değil. Johann Wadephul, aynen şunları söyledi:

-"Almanya, Suriye hükümetinin ülke genelinde, kuzeydoğu da dahil olmak üzere, güç kullanma tekelini desteklemektedir.

Suriye'nin kuzeydoğusunda temel bir anlaşma sağlanmasının mümkün olması gerektiğini ifade eden Wadephul, "Bunun barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi gerektiği, SDG güçlerinin de Suriye ordusuna aşamalı olarak entegre edilmesinin bir süreç olduğu nettir. Bunun için çalışıyoruz ancak sonuçta bunun gerçekleşmesi gerekecek." dedi.

ALMANYA TRUMP'A MEYDAN OKUDU

Almanya'dan gelen bir diğer açıklama ise Trump'ın başlattığı krizlere yönelik oldu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'teki hükümet açıklamasında ABD ile iyi ilişkiler istediklerini, ancak tehditlere ve aşağılanmaya boyun eğmeyeceklerini, sessiz kalmayacaklarını söyledi.

BU AÇIKLAMA MERAKLA BEKLENİYORDU

Hafta başında meclis başkanlığına başvurarak hükümet açıklaması yapmak istediğini bildiren Merz'in vereceği mesajlar büyük merak uyandırmıştı.

Koyu bir transatlantikçi (okyanus ötesi ülkelere -ABD- yakın) olarak bilinen Merz'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı dış politika hamlelerine tepki vereceği tahmin ediliyordu. Ancak bu denli sert bir tonla Trump'ı eleştirmesi, Avrupa'nın yeni ittifaklar kurmasına öncülük edeceklerini duyurması, ABD yönetiminin son haftalarda tırmandırdığı Grönland krizinin Batı ittifakında ne denli büyük bir güven bunalıma yol açtığını gösteriyor.

"Aşağılanmaya izin vermeyiz"

Merz, Trump'ın 11 Eylül 2001 saldırılarını izleyen NATO'nun Afganistan operasyonuna katılan ülkelerin askeri birliklerini aşağılayan sözlerine de öfkeyle tepki gösterdi. Başbakan Merz, 59 Alman askerinin Afganistan'da hayatını kaybettiğini, 100'ü aşkın Alman askerinin de ağır yaralandıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Biz bu misyonun, ittifak ortağımız ABD'nin de çıkarları doğrultusunda yaptığımız bu görevin bugün aşağılanmasına ve değersizleştirilmesine izin vermeyiz"

NATO'yu biz muhafaza ederiz

Merz, ABD ile artan gerilimler nedeniyle "NATO'nun misyonu sona erdi" denilen savunma ittifakının geleceğine ilişkin de şu çıkışı yaptı:

-"Biz Avrupalılar olarak NATO'yu korumak ve onu Avrupa içinden güçlendirmek istiyoruz"

"Başka ülkelerle ittifak kurma zamanı geldi"

ABD ile yaşanan gerilimlere değindikten sonra Merz, artık başka ülkelerle ittifaklar kurulması gerektiğini ve Almanya'nın buna öncülük edeceğini duyurdu. "Almanya Federal Cumhuriyeti olarak, dinamik, çevik egemen devletlerden oluşan ağın bir parçası olmak istiyoruz" sözlerini kaydeden Merz, "kurallara dayalı bir düzene bağlı kalmaya devam etmek isteyen devletlerle ortaklıklar geliştireceklerini" aktardı.