BIST 13.759
DOLAR 43,43
EURO 52,08
ALTIN 7.702,17
HABER /  EKONOMİ

Ekonomist Filiz Eryılmaz "cesur tavsiyeler veriyorum" diyerek açıkladı! Altın fiyatları için olay tahmin

Ekonomist Filiz Eryılmaz "cesur tavsiyeler veriyorum" diyerek açıkladı! Altın fiyatları için olay tahmin

Altın fiyatları resmen uçuyor. Bir günün fiyatı diğer günle aynı olmuyor. Yatırımcı düşüş olur mu diye endişe ederken uzmanların açıklamaları dikkatleri çekiyor.Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Ezberlerin bozulduğu bir dönemdeyiz. " dedi.

Abone ol

 Kapalıçarşı’da gram altın 8 bin TL barajını aşarken, çeyrek altın 13 bin liranın üzerine çıktı, ons altın ise 5 bin 600 dolar seviyesine yükseldi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı TV programında jeopolitik riskler neticesinde altının bu kadar yükseldiğine işaret ederek sözlerini şunları kaydetti:

"ALTIN VE GÜMÜŞÜN YÜKSELECEĞİNE DAİR GÜVEN VAR"
“Geçen sene bu kadar dik yükseliş görmedik. Altın ve gümüşün yükseleceğine öyle bir inanmışlık var ki insanlara bir güven geliyor. Altın biraz yükselince insanlar hemen altına yatırım yapmaya başlıyor” dedi.

Trump'ın ılımlı olacağına dair beklentilerin suya düşeceğine dikkat çeken Eryılmaz, “Trump barış istemiyor muydu? Hayır öyle değil. Trump Amerika seçmenine oynayarak gidiyor. Seçmenine, “Bakın Amerika en büyük’ demeye çalışıyor, jeopolitik riskler ile. Dolar da ise bir zayıflama var” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist Filiz Eryılmaz "cesur tavsiyeler veriyorum" diyerek açıkladı! Altın fiyatları için olay tahmin - Resim: 0

ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ
Fed’in faizi politikasına dikkat çeken Eryılmaz, “Altın ve gümüşün beraber yükselmesinin nedeni; doların zayıflaması, Fed’in faiz indirmesi gibi temel etkenler var. Ama gümüşün kendine has yükseliş nedeni de var. Bu da gümüş arzının az olması, geçen sene de azdı. Çin’de fiyatlar yükselince, ihracata kısıtlama getirdi. Çin bir taşla iki kuş vurmak istedi. Birincisi üretimi maliyetli bir hale getirmek istemedi ikincisi ise kaynak milliyetçiliği” değerlendirmesinde bulundu.

"FİYATLAR YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR"
 Eryılmaz, “Fiyatlar daha yükselebilir. Ayrıca gümüş yatırımcısı gümüşünü satmıyor. İnsanlar daha da yükseleceğine inandığı için gümüş fiyatları gittikçe gidiyor” ifadelerini kullandı.

Aynı durumun altın için de olduğunu söyleyen Eryılmaz, “En fazla dinleniyor. Ne gümüş ne de altında güçlü bir düzeltme görmüyoruz. Rasyonellikten uzaklaşan irrasyonel bir ortam var.

Her kademede yavaş yavaş alım yapmak çok daha iyi olur.

Kısa vadeli yatırım yapacaksak fiyatları yakından takip etmekte fayda var” dedi.

"CESURCA SÖYLÜYORUM..."
Altın ve gümüş almak için uygun seviyelere dikkat çeken Eryılmaz, “Bu seviyelerden alın demek çok kolay değil. Ezberlerin bozulduğu bir dönemdeyiz.

Artık şu noktadayım, bir yatırım şirketinin başekonomisti de olduğum için güçlü bir trend var tırnak içinde cesur tavsiyeler veriyorum. Gümüşte 116 dolar üzerinde olduğu müddetçe bir kademe alınır, altın 5 bin 400 dolar üzerinde olduğu müddetçe bir kademe alınır, gram altın tarafında 7 bin 400 TL üzerinde olduğu müddetçe çok üzmeyecek şekilde bir kademe alınır. Bu yıl gram altının 9 bin 9 bin 500 TL seviyelerinde kapanacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Araç sahipleri dikkat! Yeni plaka dönemi başlıyor, ödeme de değişti
Foto Galeri Araç sahipleri dikkat! Yeni plaka dönemi başlıyor, ödeme de değişti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen ada keşfedildi
Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen ada keşfedildi
Rusya Maliye Bakanlığından altın hamlesi hükümete teklif sundular
Rusya Maliye Bakanlığından altın hamlesi hükümete teklif sundular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i karşıladı
Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça: ‘2026, Lojistikte Beklentileri Yönetme Yılı Olacak’
Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça: ‘2026, Lojistikte Beklentileri Yönetme Yılı Olacak’
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çin'de akıllara zarar karar! Mafya ailesinin 11 üyesi için idam
Çin'de akıllara zarar karar! Mafya ailesinin 11 üyesi için idam
Tıra çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti
Tıra çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
AJet, yurt dışında üç noktaya sefer başlatıyor
AJet, yurt dışında üç noktaya sefer başlatıyor
Vakıf geleneği sınırları aşıyor: Binlerce koli yola çıktı
Vakıf geleneği sınırları aşıyor: Binlerce koli yola çıktı
Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"
Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"
Soner Yalçın'ın FETÖ iddiasına Hüseyin Ersöz'den düğün fotoğrafıyla yanıt
Soner Yalçın'ın FETÖ iddiasına Hüseyin Ersöz'den düğün fotoğrafıyla yanıt