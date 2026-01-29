140 ton altın alıp nükleer sığınağa koymuşlar! Altın bu yüzden artıyor
Dünya piyasaları, haftada 2 ton alarak merkez bankalarını geride bırakan kripto şirketi Tether'i konuşuyor. Şirket 140 ton altın varlığına ulaştı ve bu birikimi İsviçre'de eski bir nükleer sığınakta tutmaya başladı.
Altın fiyatlarındaki artışın yeni bir sorumlusu var. Bloomberg, stalbecoin sağlayıcısı Tether'in, merkez bankalarıyla rekabet eden alımlar yaparak 24 milyar dolarlık altın rezervi tuttuğunu yazdı. Bloomberg'deki dünkü haberde, şirketin bu kadar altını ne amaçla aldığına yönelik analizde yer aldı.
Habere göre, stablecoin sağlayıcısı Tether, yaklaşık 24 milyar dolar değerinde 140 ton altın biriktirerek , dünya çapındaki en büyük külçe altın sahiplerinden biri haline geldi.
ALIMLARI ALTINDAKİ ARTIŞI TETİKLEDİ
Bloomberg'e göre Tether, yalnızca geçen yıl 70 tondan fazla altın satın alarak, Polonya hariç dünyadaki tüm merkez bankalarının bildirdiği alımları aştı.
Jefferies analistleri Bloomberg'e, Tether'ın altın fiyatlarındaki son yüzde 65'lik yükselişe katkıda bulunan "önemli bir yeni alıcı" olduğunu söyledi . Bu altın rezervi, merkez bankaları ve büyük borsa yatırım fonları dışında bilinen en büyük altın rezervini temsil ediyor.