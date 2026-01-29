BIST 13.843
AJet, yurt dışında üç noktaya sefer başlatıyor

AJet, İstanbul ve Ankara çıkışlı olmak üzere Romanya ve Moldova'da üç yeni hattı uçuş ağına ekledi.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, dış hatlarda büyüme stratejisi doğrultusunda uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, AJet'in yeni rotaları Romanya'nın başkenti Bükreş ve Yaş şehri ile Moldova'nın başkenti Kişinev'e bilet satışlarına başlandı.

Bükreş'e ilk sefer, 2 Nisan'da yapılacak. Haftada 3 gün sefer düzenlenecek Ankara-Bükreş hattının biletleri 39 dolardan satışa çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Yaş'a ise ilk sefer 29 Mayıs'ta düzenlenecek. Haftada 2 gün yapılacak seferlerin biletleri 39 dolardan satışa sunuldu.

Kişinev'e 5 Haziran'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başlayacak ve haftanın her günü yapılacak seferlerin biletleri ise 49 dolardan satışa çıktı.

