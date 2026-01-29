BIST 13.759
DOLAR 43,43
EURO 52,08
ALTIN 7.702,17
HABER /  EKONOMİ

Rusya Maliye Bakanlığından altın hamlesi hükümete teklif sundular

Rusya Maliye Bakanlığından altın hamlesi hükümete teklif sundular

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, ülkede bireylerin 100 gramdan fazla altın külçesini yurt dışına çıkarmalarının yasaklanması için hükümete teklif sunduklarını söyledi.

Abone ol

Moiseyev, başkent Moskova’da gazetecilere açıklamada bulundu.

Bireylerin Rusya’dan 100 gramdan fazla külçe altın ihraç etmesini yasaklamaya hazırlandıklarını belirten Moiseyev, "Tüm kurumlarla mutabakata vardık ve teklifi hükümete sunduk. Hükümet tarafından oldukça hızlı bir şekilde incelenip başkanlık idaresine değerlendirilmek üzere gönderileceğini umuyorum." dedi.

Dünyanın en büyük altın üreticilerinden Rusya’da, batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından değerli metale yönelik ilgi de artıyor.

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025’te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 42,3'e çıktı.

Moskova Borsası’ndaki (MOEX) değerli metal piyasasında toplam işlem hacminin 2025’te bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 3 trilyon rubleyi (yaklaşık 38 milyar dolar) geçtiği bildirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i karşıladı
Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça: ‘2026, Lojistikte Beklentileri Yönetme Yılı Olacak’
Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça: ‘2026, Lojistikte Beklentileri Yönetme Yılı Olacak’
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çin'de akıllara zarar karar! Mafya ailesinin 11 üyesi için idam
Çin'de akıllara zarar karar! Mafya ailesinin 11 üyesi için idam
Tıra çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti
Tıra çarpan yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
AJet, yurt dışında üç noktaya sefer başlatıyor
AJet, yurt dışında üç noktaya sefer başlatıyor
Vakıf geleneği sınırları aşıyor: Binlerce koli yola çıktı
Vakıf geleneği sınırları aşıyor: Binlerce koli yola çıktı
Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"
Görüntüler Türkiye-İran sınırından! İnsan kaçakçıları 'reklam'a başladı: "Güvenli geçiş bizim işimiz"
Soner Yalçın'ın FETÖ iddiasına Hüseyin Ersöz'den düğün fotoğrafıyla yanıt
Soner Yalçın'ın FETÖ iddiasına Hüseyin Ersöz'den düğün fotoğrafıyla yanıt
CHP lideri Özel: O görüntüler olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim?
CHP lideri Özel: O görüntüler olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim?
2025'te dünyanın en çok otomobil üreten markası belli oldu
2025'te dünyanın en çok otomobil üreten markası belli oldu