HABER /  DÜNYA

AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı

Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldığını duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, kararın cezasızlığın sona erdirilmesi adına kararlı bir adım olduğunu vurgularken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yeni yaptırımlara ilişkin siyasi mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine aldığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından mesaj paylaştı.

Baskının cezasız kalamayacağını belirten Kallas, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirdi.

Kallas, bunun kararlı bir adım olduğunu vurgulayarak, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada Kallas, İran Devrim Muhafızları Ordusunun terör listesine alınmasına ilişkin, "Bu onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı konuma getirecektir. Terörist gibi davranırsanız, terörist gibi muamele görmelisiniz" diye konuşmuştu.

AB KOMİSYONU BAŞKANI BAŞKANI MEMNUNİYETLE KARŞILADI 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Katliamcı İran rejimine yönelik yeni yaptırımlar konusunda varılan siyasi mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum" açıklamasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör örgütü" olarak tanımlanması kararının çok daha önce alınması gerektiğini belirten von der Leyen, "Kendi halkının protestolarını kana bulayarak bastıran bir rejim için 'terörist' nitelemesi son derece yerindedir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Avrupa’nın özgürlük için verdikleri cesur mücadelede İran halkının yanında olduğunu kaydetti.

