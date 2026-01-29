BIST 13.759
DOLAR 43,43
EURO 52,08
ALTIN 7.702,17
HABER /  DÜNYA

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ocak ile biten haftada 209 bine inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Abone ol

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalarak 209 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 206 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 200 binden 210 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 250 artışla 206 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 17 Ocak ile biten haftada 38 bin azalarak 1 milyon 827 bine gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Altın günü böyle kapattı! En çok işlem yapan kurumlar...
Altın günü böyle kapattı! En çok işlem yapan kurumlar...
Tapu memuru çeteyi çökertti!
Tapu memuru çeteyi çökertti!
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e beraat
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e beraat
Ergin Ataman'a çirkin saldırı: Ev sahibi takıma 12 bin avro para cezası
Ergin Ataman'a çirkin saldırı: Ev sahibi takıma 12 bin avro para cezası
KKM'de çözülme sürüyor: Bakiye 3,15 milyar TL’ye geriledi
KKM'de çözülme sürüyor: Bakiye 3,15 milyar TL’ye geriledi
DEM Parti heyetinden Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'a ziyaret
DEM Parti heyetinden Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'a ziyaret
MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"na 8 Mart'a kadar başvurulabilecek
MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"na 8 Mart'a kadar başvurulabilecek
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı devrildi
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı devrildi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transferi duyurdu! Bu akşam İstanbul'a gelecek: Kristjan Asllani kimdir?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transferi duyurdu! Bu akşam İstanbul'a gelecek: Kristjan Asllani kimdir?
Edirne'de sağanak! Su birikintileri oluştu
Edirne'de sağanak! Su birikintileri oluştu