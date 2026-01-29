BIST 13.759
DOLAR 43,43
EURO 52,08
ALTIN 7.702,17
HABER /  POLİTİKA

MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"na 8 Mart'a kadar başvurulabilecek

MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"na 8 Mart'a kadar başvurulabilecek

MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 23. dönem eğitimleri için başvuru süreci 8 Mart'ta sona erecek.

Abone ol

Partiden alınan bilgiye göre, 28 Mart'ta başlayacak yeni eğitim döneminde, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birçok farklı disiplinde ders alacak.

23. dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak öğrencilere eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek.

Eğitime katılım şartları

Programa katılmak için 8 Mart'a yapılacak başvurularda, lisans mezunu olma, 23-40 yaş aralığında bulunma ve tercihen yabancı dil bilme şartları aranıyor.

Başvuruların ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illerinden ve meslek gruplarından seçilecek 40 öğrenciyi belirleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde başlayacak programda, eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz'ün isimlerini taşıyan sınıflarda gerçekleştirilecek.

Başvuru

Programa başvurular, "www.mhp.org.tr" internet adresi üzerinden Siyaset ve Liderlik Okulu sayfasından yapılabilecek.

Başvuru formu dışında istenen belgelerin, 8 Mart'a kadar elden teslim edilmesi veya "MHP Genel Merkezi, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörlüğü, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, No:128, Balgat/Ankara" adresine kargoyla gönderilmesi gerekiyor.

Mülakata çağrılması uygun bulunan başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılacak. Mülakatlar ise 13-14 Mart'ta MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı devrildi
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı devrildi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transferi duyurdu! Bu akşam İstanbul'a gelecek: Kristjan Asllani kimdir?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transferi duyurdu! Bu akşam İstanbul'a gelecek: Kristjan Asllani kimdir?
Edirne'de sağanak! Su birikintileri oluştu
Edirne'de sağanak! Su birikintileri oluştu
Almanya da YPG'yi sattı! Almanya başbakanı ve dışişleri bakanının açıklaması bomba
Almanya da YPG'yi sattı! Almanya başbakanı ve dışişleri bakanının açıklaması bomba
Ekonomist Filiz Eryılmaz "cesur tavsiyeler veriyorum" diyerek açıkladı! Altın fiyatları için olay tahmin
Ekonomist Filiz Eryılmaz "cesur tavsiyeler veriyorum" diyerek açıkladı! Altın fiyatları için olay tahmin
Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen ada keşfedildi
Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen ada keşfedildi
Rusya Maliye Bakanlığından altın hamlesi hükümete teklif sundular
Rusya Maliye Bakanlığından altın hamlesi hükümete teklif sundular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i karşıladı
Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça: ‘2026, Lojistikte Beklentileri Yönetme Yılı Olacak’
Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça: ‘2026, Lojistikte Beklentileri Yönetme Yılı Olacak’
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çin'de akıllara zarar karar! Mafya ailesinin 11 üyesi için idam
Çin'de akıllara zarar karar! Mafya ailesinin 11 üyesi için idam