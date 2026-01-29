BIST 13.759
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı devrildi

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı devrildi

Eyüpsultan'da seyir halindeki cezaevi nakil aracı devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hasdal-Kemerburgaz yolunda İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halinde olan cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracının devrildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

