Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transferi duyurdu! Bu akşam İstanbul'a gelecek: Kristjan Asllani kimdir?

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, sezon devam ederken hiçbir şekilde seçime ya da teknik direktör değişikliğine gitmeyeceklerini açıkladı. Adalı, "Kalan 8 günde kaç transfer yapacaksınız?" sorusuna, "Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz" dedi. Adalı, bonservisi Inter'de bulunan Kristjan Asllani'nin bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Abone ol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Adalı, sezon devam ederken hiçbir şekilde seçime ya da teknik direktör değişikliğine gitmeyeceklerini açıkladı.Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, toplantıda kendisine sorulan "Kalan 8 günde kaç transfer yapacaksınız?" sorusuna cevap verdi.

Adalı bonservisi Inter'de bulunan Torino'da oynayan Arnavut oyuncu Kristjan Asllani'nin bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu. Adalı, "Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil! Kaleci transferi yapacağız. 4 transfer yapacağız demiştim, biri kaleci." ifadelerini kullandı.

Kristjan Asllani kimdir? Kristjan Asllani, 9 Mart 2002 tarihinde Arnavutluk'un Elbasan şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola olan yeteneğiyle küçük yaşlarda dikkat çeken Asllani, ailesiyle birlikte İtalya'ya göç etmiş ve futbol eğitimini burada almıştır. Hem Arnavutluk hem de İtalya vatandaşlığı bulunan oyuncu, milli takım tercihini Arnavutluk'tan yana kullanmıştır. Asllani'nin profesyonel kariyeri İtalyan ekibi Empoli'de başladı. Empoli altyapısında yetişen oyuncu, 2020 yılında A takıma yükseldi. Burada sergilediği performansla Serie A'nın devlerinin radarına girdi. 2022 yılında İtalyan devi Inter'e transfer olan Asllani, burada şampiyonluk sevinci yaşadı ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi kazandı. 2025-2026 sezonu başında daha fazla süre bulabilmek adına Torino'ya kiralandı. Torino formasıyla istikrarlı bir görüntü çizdi.

Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"4 yönetim kurulu üyemizin istifa ettiği yönündeki haberler asılsızdır. Bunlar taraftarımızı ve camiamızı tahrik etme çabasıdır.

Yalan haberler gündem olurken, ortalığı ayağa kaldırmamız gereken başka işler var. Biz suni gündemlerle uğraşırken birkaç gün önce SPK tarafından tarihin en büyük cezası verildi. Beşiktaş hisselerindeki piyasa bozucu hamleleri sebebiyle pek çok kişiye ceza kesildi. Ne hikmettir ki bu konunun lafını dahi etmediler. Bu yalan haberleri yayanlar, bu konuları hiç mi görmediler.

"Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyorum"

Beşiktaş, bu yüzden büyük bir cezayla karşı karşıya kaldı ama kimse ses etmiyor. Bu kadar büyük fiyat hareketlerinin kendi kendine gerçekleşmeyeceği de malumunuzdur. Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyorum. Bu işin içerisinde kim varsa hesabının sorulması için davet ediyorum.

"Dikilitaş’ta yapılan satışlara 400 milyon doların altında gelir elde edilmeyecek"

Dikilitaş konusunda aslı astarı olmayan bilgiler kasıtlı olarak ortaya yayılıyor. Bu kulübün mali yönden çökmesini isteyenler ve kulübü ona buna pazarlamak isteyenler var.

Dikilitaş’ta yapılan satışlara 400 milyon doların altında gelir elde edilmeyecek. Beşiktaş’ın bu projeden payı da %50’dir. Bu da demektir ki bize gelecek asgari rakam 200 milyon dolardır.

Biz geldiğimizde Beşiktaş Kulübü dibin dibindeydi. Beşiktaş, idari ve mali açıdan işgal altındaydı. Beşiktaş'ın menfaati neredeyse Serdal Adalı oradadır!

Seçim olacak mı?

Buradan açık bir şekilde söylüyorum. Bu camianın sezon devam ederken hiçbir şekilde ne yeni bir seçime, ne bir başkan ya da teknik direktör değişikliğine tahammülü kalmamıştır. Ne yapacağız yani, bu camiada her bağırıldığında yönetim mi değişecek, başkan mı gidecek? Teknik direktör mü istifa edecek?”

"Sergen Yalçın'a ve planlamamıza güveniyoruz"

İsyan çıkararak, istifa tezahüratlarıyla Beşiktaş dizayn edilemez. Futbol takımımız istediği sonuçları alamadı. Bazı değişim sancılarının olabileceğini tahmin ediyordum. Ancak şampiyonluk hedefinden uzak kalmamız kabul edilemez. Birkaç maç şans yanımızda olsa, kırılma hataları olmasa her şey farklı olabilirdi. Beşiktaş'ın çok kaliteli ve karakterli futbolcu topluluğu var. Eksiklerimiz var, bundan sonra yapacağımız transferlerde takım ruhu taşıyan isimler getireceğiz. Sergen Yalçın'a ve planlamamıza güveniyoruz.

"Beşiktaş'ı zarara uğratmaktansa, transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım"

İstediğimiz transferlerde sorunlar çıktı. Kulüpleri bırakmak istemedi veya çok para istediler. Şimdi tepki almamak için 5 Milyon €'luk adama, 10 Milyon € mu vereyim? Ben bunu yapmam. Beşiktaş'ı zarara uğratmaktansa, transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım.

Bu kulüp finansal olarak işgal altındaydı. Beşiktaş’ın artık faizli borcu kalmayacak veya kasasında parası ya da varlığı olacak. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel ile yaptığım görüşmelerden sonra öküz altında buzağı aramaya başlanmış. Beşiktaş’ın menfaati neredeyse Serdal Adalı oradadır. Bizim Beşiktaş’ın çıkarlarını korumak dışında gizli ajandamız yok.

"İlk hedefimiz..."

Geldiğimizden beri futbolcuların maaşları mı gecikti, personelin maaşı mı aksadı? Kulübe ihtar, ceza mı getirmişiz. Bazı transferlerden de kar ettiğimiz bir kadro hazırladık. Yanlış dediğimiz transferleri de kiralık olarak yapmışız ve tek kuruş zarar vermeden göndermişiz. Beşiktaş’ta kabul edilmesi gereken bazı gerçekler var. Göreve geldiğimizden bu yana tarihin en yüksek borcu ödendi. Bankalar Birliği’ne 32 milyon Euro yatırdık, birçok sponsorluk getirdik. Bazı anlaşmalarda son aşamaya geldik. 71 milyon Euro oyuncu satışı yapıldı, Dikilitaş projesi yapıldı. İlk hedefimiz Dikilitaş’ın ekonomik getirisini kasaya koyup Bankalar Birliği’nden çıkmaktır.

"Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden gitmeyeceğim"

Finansal tabloyu düzelttikten sonra herkes aday olur! Ancak bu kulübü eski günlerine döndürmeyeceğim! Tüzük değişikliği yapmadan, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden gitmeyeceğim! Önce bu borcu ödeyeceğim! Sonra gelen başkanlar, gelirden fazla para harcarsa, sorumlu olacak! Değiştirelim tüzüğü... Kimse gelirinden fazla borçlanamasın ve şahsi olarak sorumlu olsun! Kim Beşiktaş'a bizim gözümüzle bakıyor, görelim...

"Beşiktaş'ın iyiliği için her protestoya boynum kıldan incedir"

Taraftarlarımız üzgün ve kızgın, çok daha iyi Beşiktaş görmek istiyorlar. Onları anlıyorum, ben de bu yoldan geliyorum. Elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Cumartesi ilk düdükle protestolar başlayacak ama çocuklarımızın ayakları titreyecek. Beşiktaş'ın iyiliği için her protestoya boynum kıldan incedir. Yeter ki o forma altında çocuklar kendini değersiz hissetmesin ve kendi evinde baskı yaşamasın. Herkesi takımına destek olmak için davet ediyorum.

"Bu dönem Avrupa'ya katılacağız"

Bu sene bir şekilde Avrupa'ya katılacağız. hedef her zaman şampiyonluk ama bu dönem Avrupa'ya katılacağız. Kupanın da en büyük favorisi Beşiktaş. Lig daha uzun, ne olacak, bilmiyorum. Transferleri bitirelim, ikinci devre çok daha farklı Beşiktaş ortaya çıkması lazım, şu transferleri gerçekleştirirsek.. Avrupa için umutsuz değilim.

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, toplantıda kendisine sorulan "Kalan 8 günde kaç transfer yapacaksınız?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in kurduğu ekiple transfer çalışması yapıldı. Her bölge için 2-3 alternatifli liste çıkarıldı. Telefona günde 300 futbolcu bilgisi geliyor, böyle transfer yapmıyoruz arkadaşlar. Gecikmeler, aksilikler oldu. Örnek olarak yaz sezonunda bir teklif gelseydi, futbolcumuz için yüksek para istemeyecektim ama ben de onun yerine adam alacağım. 20 Milyon €'luk oyuncuya, 30 Milyon € isteniyor. Buna karar vereceğiz. Şuradan kalktıktan sonra akşam 20:00'e kadar her oyuncunun transferini bitiririm ama mali olarak bakmak lazım. Kaos olacak diye sokağa para atmam. İki futbol takımı maaşı ödüyoruz. Gecikiyor ama Beşiktaş'ın tek kuruşunu heba etmem. Pahalıya oyuncu da alacağız, fazla da vereceğiz ama bilin ki, o futbolcuyu daha sonra sattığımızda daha fazla gelir elde edeceğiz. Yaz transfer döneminde aldığımız oyunculardan zarar etmeyeceğimizi söyledim, etmeyeceğiz işte... Son sözleşmesini yapacak futbolcu almayacağım. Bir gecikme oldu, bunu da değerlendiriyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra masaya yatıracağız.

Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz

Orta sahaya bir transfer (bonservisi Inter'de bulunan Torino'da oynayan Arnavut oyuncu Kristjan Asllani) bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil! Kaleci transferi yapacağız. 4 transfer yapacağız demiştim, biri kaleci..."