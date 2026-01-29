Eşini ve 2 çocuğunu kaybetti! Olay yerinde keşif yapıldı, ağlayarak anlattı

Çiğdem Kaya, keşfin ardından yaptığı açıklamada, geçen yıl 27 Nisan'da yaşadıklarını "kıyamet" olarak nitelendirdi. Cehennem azabı gibi bir olay yaşadıklarını belirten Kaya, "O cehennem ateşi benim burama girdi, sönmüyor, gitmiyor bir türlü. Hayatımı mahvettiler. Ailem yok oldu. Bir ihmal, bir sorumsuzluk yüzünden ailemi kaybettim. Bu sorumsuzluk yüzünden beni perişan ettiler. Beni mezarlıklardan mecbur bıraktılar taşınmaya. Beni Samsun'a sığdıramadılar, bunu sürekli de söyleyeceğim. Beni kandırıp, 'Evi satacağız, çık.' diye evden çıkarıp kendileri oturanlar var. Hakkımı hiç kimseye helal etmiyorum. Allah'a bırakıyorum." dedi.