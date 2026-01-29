Eşini ve 2 çocuğunu kaybetti! Olay yerinde keşif yapıldı, ağlayarak anlattı
Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda aracını yıkamak isteyen baba ile 2 kızının heyelan nedeniyle ölümüyle ilgili açılan tazminat davası dolayısıyla olay yerinde keşif yapıldı.
Samsun 1. Tüketici Mahkemesi, bir süre önce eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitiren Çiğdem Kaya tarafından olayın yaşandığı akaryakıt istasyonunun sahibine yönelik açılan tazminat davası kapsamında olay yerinde keşif yapılmasına kararı verdi.Bunun üzerine mahkeme ve bilirkişi heyeti, olay yerine geldi. Keşfi, heyelanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden Çiğdem Kaya ile taraf avukatları da takip etti.
Çiğdem Kaya, keşfin ardından yaptığı açıklamada, geçen yıl 27 Nisan'da yaşadıklarını "kıyamet" olarak nitelendirdi. Cehennem azabı gibi bir olay yaşadıklarını belirten Kaya, "O cehennem ateşi benim burama girdi, sönmüyor, gitmiyor bir türlü. Hayatımı mahvettiler. Ailem yok oldu. Bir ihmal, bir sorumsuzluk yüzünden ailemi kaybettim. Bu sorumsuzluk yüzünden beni perişan ettiler. Beni mezarlıklardan mecbur bıraktılar taşınmaya. Beni Samsun'a sığdıramadılar, bunu sürekli de söyleyeceğim. Beni kandırıp, 'Evi satacağız, çık.' diye evden çıkarıp kendileri oturanlar var. Hakkımı hiç kimseye helal etmiyorum. Allah'a bırakıyorum." dedi.
Kaya, istasyonun yanındaki alışveriş merkezinin kapatılacağının söylendiğini ancak kapatılmadığını anlatarak, şunları kaydetti:
"İstanbul'dan buraya geldiğimde mezarlıkları ziyarete giderken insanların alışveriş merkezinden alışveriş yaptığını gördüğümde üzülüyorum. Çocuklarına kıyafet, elbise alıyorlar. Benim burada 2 çocuğum öldü, nasıl rahat giydirebiliyorsunuz kıyafetleri? Vicdanınız nasıl elveriyor? Bugün benim başıma gelen sizin de başınıza gelebilir. Hakkımı hiç kimseye helal etmiyorum. Allah'a bırakıyorum. Rabb'im ödetsin diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Ülkemizde adalet istiyoruz ya, çocuklarımız, gençlerimiz artık ölmesin, adalet olsun. Bir de annelerin canları yanmasın artık. Kadınlar mağdur olmasın."