Trump’tan Hamas açıklaması: Silah bırakacak gibi görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas’ın rehinelerin geri alınmasında etkili olduğunu ve örgütün silah bırakmaya yakın göründüğünü söyledi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN HAMAS AÇIKLAMASI

Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes sonrası gerçekeleşen rehine takasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Trump, "Hamas, rehinelerin geri alınmasında büyük bir fakötrdü. Hamas'ın silahsızlanacağı da görünüyor" dedi.

PUTİN'DEN GEÇİCİ ATEŞKES TEKLİFİNE YANIT

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü duyuran Trump, soğuk hava koşulları nedeniyle 1 hafta boyunca Ukrayna'ya saldırmamasını rica ettiğini açıkladı. Başkan Trump, Putin'in bu teklifi kabul ettiğini bildirdi.

"UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLAYACAK"

Venezeula Devlet Başkanı Nicola Maduro'nun ABD askerleri tarafından yakalanarak ABD'ye getirilmesinin ardından durdurulan ticari uçuşlarla ilgili sorusuyu yanıtlayan Turmp, Venezula'ya yakında ticari uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.

İRAN'A VENEZUELA TEHDİDİ

Diğer yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "İran’a bir anlaşma yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Nükleer kabiliyet peşine düşmemeliler. Aksi halde Başkanın Savunma Bakanlığı’ndan beklediği her neyse onu yerine getirmeye hazırız. Tıpkı bu ay (Venezuela’da) yaptığımız gibi" dedi.