ABD'li senatör yine Türkiye'yi hedef aldı! YPG'yi kurtarmak için tasarı hazırladı

Terör örgütü PKK/YPG'nin gedikli destekçilerinden ABD'li Senatör Lindsey Graham, Suriye ordusunun operasyonları sonrası çaresiz kalan örgüte destek için 'kurtarma tasarısı' hazırladı.

Suriye ordusunun entegrasyon anlaşmalarına uymayan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonları sonrası, yıllardır işgal altında olan topraklar özgürlüğüne kavuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara öncülüğündeki yeni yönetimin tüm diyalog çağrılarını kulak arkası eden örgüt, ABD'nin de bölgedeki desteğini çekmesinin ardından ateşkes masasına oturmak zorunda kaldı.

Süreci oyalayan örgütün elebaşları ABD ve İsrail'den yardım dilendi.

ABD'li Senatör 'PKK'yı kurtarma tasarısı' hazırladı

PKK/YPG'nin gedikli destekçilerinden ABD'li Senatör Lindsey Graham, Suriye ordusunun operasyonları sonrası çaresiz kalan örgüte destek için ''kurtarma tasarısı' hazırladı.

Tasarıda Türkiye'yi de hedef alan Graham, "Suriye'deki Kürtlere karşı hiçbir sonuç doğurmadan sınırsız saldırı düzenlenebileceğine inanan ülkeler veya gruplar, ne yazık ki yanılıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Suriye'de ve ötesinde Kürtleri koruma fikrine iki partiden de güçlü bir destek var, çünkü onlar Amerika Birleşik Devletleri için son derece güvenilir bir müttefik oldular." diyen Graham, "Büyük bir Kürt unsuruna sahip olan YPG, Başkan Trump'ın ilk döneminde DEAŞ'ı yenme mücadelesinin en ağır yükünü üstlendi." dedi.

"Kürtlere saldırmak, Amerika Birleşik Devletleri'nin konumunu büyük ölçüde zayıflatacak ve Suriye'nin bir ülke olarak gelişme yeteneğini engelleyecektir." diyen Graham, "Suriye'deki Kürtlere karşı hiçbir sonuç doğurmadan sınırsız saldırı düzenlenebileceğine inanan ülkeler veya gruplar, ne yazık ki yanılıyorlar." dedi.

Türkiye'yi hedef aldı: Saldırıları koordine ettiklerine dair kanıtlar var

Graham’ın sunduğu 'PKK'yı koruma yasası'nda, 'örgüte yönelik saldırıların Türkiye ile koordine edildiğine ve Türkiye tarafından desteklendiğine dair kanıtlar var' ibaresi geçiyor.

Dün 'Suriye'de istikrar' vurgusu yapmıştı

Geçtiğimiz hafta PKK/YPG'nin açık şekilde İsrail’le işbirliği içinde olduğunu itiraf eden ABD Başkanı Donald Trump’ın yakınındaki isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Graham, Suriye'de istikrarı sağladığı için Trump'a teşekkür etmişti.