Rusya'dan İran açıklaması! Kritik nükleer hamlesi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’nin güvenli olduğunu ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı. Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in santral konusunu hem İsrail hem de ABD ile görüştüğünü belirterek, gerekmesi halinde Rus personelin tahliyesine hazır olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, başkent Moskova'da İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'PUTİN HEM İSRAİL HEM ABD TARAFIYLA GÖRÜŞTÜ'

İran'a yönelik geçen yıl yapılan saldırılarda santralin en güvenli yer olduğunu belirten Likhachev, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuyu derinlemesine inceledi ve hem İsrail tarafıyla hem de ABD tarafıyla görüştü." dedi.

'NÜKLEER SANTRALİ GEREKİRSE TAHLİYE ETMEYE HAZIRIZ'

Likhachev, çatışma taraflarının, santralin dokunulmazlığı konusuna saygı göstermeleri gerektiğine işaret ederek, "Ancak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde, gerekirse tahliye önlemlerini almaya hazırız." diye konuştu.

Putin, Haziran 2025'te yaptığı açıklamada, İran'ın güneyindeki Buşehr kentinde yer alan santralde yüzlerce Rus personelin çalıştığını söylemişti.

