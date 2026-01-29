ABD'nin en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı! Trump bu yüzden dünyayı savaşa sürüklüyor
Nasdaq ABD'nin en fazla borçlu olduğu 20 ülkeyi açıkladı. Listede bulunan ülkelere fazla borcu olması nedeniyle ABD ekonomisi sıkıntı yaşıyor. Peki ABD'nin hangi ülkelere borcu var?
ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI!
Küresel piyasalar, Tahran–Washington hattında tırmanan gerilimin etkisiyle haftaya sert dalgalanmalarla başladı. Jeopolitik risk algısının yeniden yükselmesi, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltirken, altın fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşandı.
Enerji ve emtia piyasalarında oluşan belirsizlik havası, finansal sistemdeki kırılgan dengeleri bir kez daha gündeme taşıdı.
ABD BORÇLARI NEDENİYLE TELAŞ İÇİNDE
Bu çalkantılı ortamda, küresel ekonomik ilişkilerin daha az konuşulan ama en kritik başlıklarından biri olan dış borç dengeleri yeniden mercek altına alındı. Yükselen borç miktarı Beyaz Saray yönetimini baskı altına alıyor.
ABD BORÇLARINI ÖDEMENİN YOLUNU ARIYOR
Artan borç stoku, yalnızca borçlanan tarafları değil, alacaklı konumundaki ekonomiyi de doğrudan etkileyen bir risk alanı yaratıyor.
Geçtiğimiz günlerde Trump, ilk önceliğinin ABD borçlarını sıfırlamak olduğunu söylemişti.
İŞTE ABD'NİN EN ÇOK BORÇLU OLDUĞU 20 ÜLKE!
20) ALMANYA: 110 milyar dolar
19) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 112 milyar dolar
18) GÜNEY KORE: 121 milyar dolar
17) SUUDİ ARABİSTAN: 133 milyar dolar