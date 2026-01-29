BIST 13.831
DOLAR 43,42
EURO 51,99
ALTIN 7.362,57

ABD'nin en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı! Trump bu yüzden dünyayı savaşa sürüklüyor

|
ABD'nin en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı! Trump bu yüzden dünyayı savaşa sürüklüyor

Nasdaq ABD'nin en fazla borçlu olduğu 20 ülkeyi açıkladı. Listede bulunan ülkelere fazla borcu olması nedeniyle ABD ekonomisi sıkıntı yaşıyor. Peki ABD'nin hangi ülkelere borcu var?

ABD'nin en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı! Trump bu yüzden dünyayı savaşa sürüklüyor - Resim: 1

ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI!

 

Küresel piyasalar, Tahran–Washington hattında tırmanan gerilimin etkisiyle haftaya sert dalgalanmalarla başladı. Jeopolitik risk algısının yeniden yükselmesi, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltirken, altın fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşandı.

 

Enerji ve emtia piyasalarında oluşan belirsizlik havası, finansal sistemdeki kırılgan dengeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

111
ABD'nin en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı! Trump bu yüzden dünyayı savaşa sürüklüyor - Resim: 2

ABD BORÇLARI NEDENİYLE TELAŞ İÇİNDE

 

Bu çalkantılı ortamda, küresel ekonomik ilişkilerin daha az konuşulan ama en kritik başlıklarından biri olan dış borç dengeleri yeniden mercek altına alındı. Yükselen borç miktarı Beyaz Saray yönetimini baskı altına alıyor.

211
ABD'nin en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı! Trump bu yüzden dünyayı savaşa sürüklüyor - Resim: 3

ABD BORÇLARINI ÖDEMENİN YOLUNU ARIYOR

 

Artan borç stoku, yalnızca borçlanan tarafları değil, alacaklı konumundaki ekonomiyi de doğrudan etkileyen bir risk alanı yaratıyor.

 

Geçtiğimiz günlerde Trump, ilk önceliğinin ABD borçlarını sıfırlamak olduğunu söylemişti.

311
ABD'nin en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı! Trump bu yüzden dünyayı savaşa sürüklüyor - Resim: 4

İŞTE ABD'NİN EN ÇOK BORÇLU OLDUĞU 20 ÜLKE!

20)  ALMANYA: 110 milyar dolar

19)  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 112 milyar dolar

18)  GÜNEY KORE: 121 milyar dolar

17)  SUUDİ ARABİSTAN: 133 milyar dolar

411