ABD'nin en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı! Trump bu yüzden dünyayı savaşa sürüklüyor

ABD BORÇLARI NEDENİYLE TELAŞ İÇİNDE

Bu çalkantılı ortamda, küresel ekonomik ilişkilerin daha az konuşulan ama en kritik başlıklarından biri olan dış borç dengeleri yeniden mercek altına alındı. Yükselen borç miktarı Beyaz Saray yönetimini baskı altına alıyor.