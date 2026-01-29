BIST 13.759
DOLAR 43,43
EURO 52,08
ALTIN 7.702,17
HABER /  GÜNCEL

Tapu memuru çeteyi çökertti!

Tapu memuru çeteyi çökertti!

Düzce'de sahte kimlikle arazi satmaya çalışan dolandırıcılık şebekesi, tapu memurunun dikkati sayesinde yakalandı.

Abone ol

Düzce'de dolandırıcılık şebekesi, tapu memurunun dikkati sayesinde yakalandı. Olay merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'nde yaşandı.

 M.B.U.G. isimli vatandaş, merkeze bağlı Aziziye Mahallesi'ndeki üç dönümlük araziyi satın almak istedi. M.B.U.G. ile irtibata geçen ve 13 ayrı dolandırıcılık suç kaydı bulunan H.Ç., arazi sahibinin sahte kimliğini kullanarak satış için 42 milyon liraya anlaştı.

Taraflar satış işlemleri için Düzce Tapu Müdürlüğü'ne gitti. İşlemler sırasında H.Ç., gerçek arazi sahibi adına açılmış gibi gösterilen bir IBAN numarası vererek hesaba 14 milyon 200 bin lira yatırılmasını sağladı.

Ancak bu sırada Tapu Müdürlüğü'nde görevli memur durumdan şüphelenerek işlemleri durdurdu.

PARAYI HEMEN DÖVİZE ÇEVİRDİLER

Yapılan incelemede, hesaba yatırılan 14 milyon 200 bin liranın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir döviz bürosundan dövize çevrildiği tespit edildi.

 Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu; araziyi sahte kimlikle satmaya çalışan H.Ç. ile parayı çekip Denizli'ye kaçan altı suç kayıtlı T.K. yakalandı.

 Ayrıca T.K. ile birlikte döviz bürosuna giden, kimliğini gizlemek için kapüşonlu kıyafet giyip maske takan 22 suç kayıtlı L.G. de Sakarya'da gözaltına alındı.

 Soruşturmayı derinleştiren polis, L.G. ile ortak hareket eden B.G.'yi Sakarya'da; dolandırıcılık organizasyonunu yönetenlerden biri olduğu belirlenen ve 22 ayrı suç kaydı bulunan G.K.'yi ise İstanbul'da yakaladı.

 Gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e beraat
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e beraat
Ergin Ataman'a çirkin saldırı: Ev sahibi takıma 12 bin avro para cezası
Ergin Ataman'a çirkin saldırı: Ev sahibi takıma 12 bin avro para cezası
KKM'de çözülme sürüyor: Bakiye 3,15 milyar TL’ye geriledi
KKM'de çözülme sürüyor: Bakiye 3,15 milyar TL’ye geriledi
DEM Parti heyetinden Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'a ziyaret
DEM Parti heyetinden Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'a ziyaret
MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"na 8 Mart'a kadar başvurulabilecek
MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"na 8 Mart'a kadar başvurulabilecek
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı devrildi
Eyüpsultan'da korkunç kaza! Cezaevi nakil aracı devrildi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transferi duyurdu! Bu akşam İstanbul'a gelecek: Kristjan Asllani kimdir?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transferi duyurdu! Bu akşam İstanbul'a gelecek: Kristjan Asllani kimdir?
Edirne'de sağanak! Su birikintileri oluştu
Edirne'de sağanak! Su birikintileri oluştu
Almanya da YPG'yi sattı! Almanya başbakanı ve dışişleri bakanının açıklaması bomba
Almanya da YPG'yi sattı! Almanya başbakanı ve dışişleri bakanının açıklaması bomba
Ekonomist Filiz Eryılmaz "cesur tavsiyeler veriyorum" diyerek açıkladı! Altın fiyatları için olay tahmin
Ekonomist Filiz Eryılmaz "cesur tavsiyeler veriyorum" diyerek açıkladı! Altın fiyatları için olay tahmin
Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen ada keşfedildi
Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen ada keşfedildi