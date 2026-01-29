Narin cinayetinde flaş gelişme! 3 sanık da tahliye edildi, tutuklu kalmadı

“SUÇLUYU KAYIRMA” DOSYASINDA 15 SANIK

Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu toplam 15 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 2 ayrı iddianame düzenlendi. Dosyalar Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi ile Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde birleştirilerek karara bağlandı.

Yerel mahkemece bazı sanıklar hakkında 3 yıl ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Tutuklu sanıklar B.G., F.G. ve M.G.’nin tutukluluklarının devamına, bazı sanıkların ise tahliyesine karar verilmişti.