Narin cinayetinde flaş gelişme! 3 sanık da tahliye edildi, tutuklu kalmadı
İstinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' dosyasında 15 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıkların tamamı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi’nin, Narin Güran cinayetiyle bağlantılı olarak “suçluyu kayırma” suçundan yargılanan 15 sanık hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlandı. İstinaf kararında, tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları sürenin verilen cezalara yaklaşmasının infaza dönüşme riski doğurduğu vurgulanarak tahliyelerine karar verilmesiyle dosyada tutuklu sanık kalmadı.
CİNAYET DOSYASI AYRI YARGILANIYOR
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde, üzeri taşlarla kapatılmış halde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili ana dava, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Bu dosyada, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ağır cezalar talep edilmişti.
ANA DOSYA YARGITAY SÜRECİNDE
Ana davada verilen hükümler sonrası dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Nevzat Bahtiyar yönünden ise eylemin “kasten öldürmeye yardım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle karar bozuldu ve dosya yeniden Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi
“SUÇLUYU KAYIRMA” DOSYASINDA 15 SANIK
Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu toplam 15 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 2 ayrı iddianame düzenlendi. Dosyalar Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi ile Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde birleştirilerek karara bağlandı.
Yerel mahkemece bazı sanıklar hakkında 3 yıl ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Tutuklu sanıklar B.G., F.G. ve M.G.’nin tutukluluklarının devamına, bazı sanıkların ise tahliyesine karar verilmişti.