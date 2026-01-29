BIST 13.658
İran’daki protestolarda can kaybı 6 bini aştı

İran genelinde düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 373’e yükselirken, 42 bin 486 kişi gözaltına alındı.

İran genelinde devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 373’e yükseldiği bildirildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından paylaşılan verilere göre, protestolar sırasında ülke genelinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Açıklamada, gösteriler kapsamında 42 bin 486 kişinin de gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

GÖSTERİLER 28 ARALIK’TA BAŞLADI

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve artan ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başladı. Kısa sürede başkentten diğer kentlere yayılan eylemler, 8 Ocak’ta Tahran’da şiddetlenirken, bu süreçte yönetim internet erişimini kısıtladı.

