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Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal hitap

Can Ataklı, İran depreminin ardından hasar gören Van'la ilgili yorum yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için tepki çeken sözler sarf etti.

Gündemdeki konularla ilgili yaptığı uslüpsüz çıkışlarla gündeme gelen Can Ataklı, deprem vergileriyle ilgili de tepki çeken açıklamalarda bulundu.

İran'daki depremin ardından Van'da meydana gelen hasarla ilgili konuşan Ataklı, "Harcadın da ne oldu? Benim param ya. Benim param kardeşim, benim param. Eşek gibi çalışıyorum, vergimi ödüyorum. Sen ne yaptın lan. 17 yıldır oradasın yine su basıyor, depremde yıkılıyor. Bir beceremediniz be" dedi.

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