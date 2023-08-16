Bursa'da acı kaza! Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 DLF 319 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü hızla seyir halindeyken, karşısına çıkan otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar metrelerce savrulurken, çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan iki kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince kontrol edilen kişilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü ise bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. Jandarma ve polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.