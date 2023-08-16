BIST 7.688
DOLAR 27,06
EURO 29,51
ALTIN 1.656,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da acı kaza! Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da acı kaza! Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 DLF 319 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü hızla seyir halindeyken, karşısına çıkan otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar metrelerce savrulurken, çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan iki kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince kontrol edilen kişilerin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü ise bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. Jandarma ve polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mart ayında Kılıçdaroğlu 10 puan önde diyen Aksoy Araştırma'nın İBB anket sonuçları olay oldu
Mart ayında Kılıçdaroğlu 10 puan önde diyen Aksoy Araştırma'nın İBB anket sonuçları olay oldu
Bir ülkede daha Barbie filmi yasaklandı!
Bir ülkede daha Barbie filmi yasaklandı!
Almanya'da hükümet ülkede esrarın yasallaşması için adım attı
Almanya'da hükümet ülkede esrarın yasallaşması için adım attı
Özel halk otobüsçüleri isyanda! İBB'den birikmiş paralarını istiyorlar!
Özel halk otobüsçüleri isyanda! İBB'den birikmiş paralarını istiyorlar!
Alman yer bilimciler geldi inceledi! İşte İstanbul'da olacak depremin şiddeti
Alman yer bilimciler geldi inceledi! İşte İstanbul'da olacak depremin şiddeti
Finlandiyalı kadın Alanya'daki evinde ölü bulundu!
Finlandiyalı kadın Alanya'daki evinde ölü bulundu!
Balıkesir'de 3 iş yeri yangınında kundaklama iddiası!
Balıkesir'de 3 iş yeri yangınında kundaklama iddiası!
Sakarya'da "3 gün boyunca denize girmeyin" uyarısı!
Sakarya'da "3 gün boyunca denize girmeyin" uyarısı!
İstanbul polisi taksicilere acımıyor! Kemer takmayan cezayı yedi!
İstanbul polisi taksicilere acımıyor! Kemer takmayan cezayı yedi!
Antalya'da domuz sanılarak vurulduğu iddia edilen çoban hayatını kaybetti
Antalya'da domuz sanılarak vurulduğu iddia edilen çoban hayatını kaybetti
Gaziantep FK Başkanı'ndan Fenerbahçe maçıyla ilgili iddialar!
Gaziantep FK Başkanı'ndan Fenerbahçe maçıyla ilgili iddialar!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Hacı Bektaş Dergahı'nda yangın çıktı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Hacı Bektaş Dergahı'nda yangın çıktı!