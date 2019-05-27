Bülent Arınç aktif siyasete geri dönüyor1 İşte çok konuşulacak yeni görevi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlık Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev alacağını açıkladı. Arınç, yeni görevini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yalakalık yaparak değil sadakati nedeniyle aldığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Mayıs'ta oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk üyesi belli oldu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre 2002-2015 arasında AK Parti'de TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Arınç, Memleketi Manisa'da aile dostları ile iftar yemeğinde bir araya gelerek yeni görevini açıkladı.

Arınç, yeni görevini açıkladığında uzun süre alkışlarla destek gördü.

"Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Onuncu köy olur"

Arınç, "Her yerde her şeyi konuşmak doğru değildir. Ama önemli olan konuşulacak yerde konuşmak, susulacak yerde susmaktır. Konuşulacak yerde susar, susulacak yerde konuşursanız o da çok ters olur. Sizden bir şey sorulduğu zaman doğruyu söylemek zorundayız. Efendim doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Onuncu köy olur. Ne olacak, kovarlarsa kovsunlar" diye konuştu.

"Bitmiştik. Ezilmiştik. Çürümüştük"

Şimdi kim bilir benim hakkımda tweet atanlar ne düşünüyorlardır. Biz yok olmuştuk. Bitmiştik. Ezilmiştik. Çürümüştük. Düşünebiliyor musunuz biz Cumhurbaşkanımızın yanında Başdanışmanlık falan değil, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Başkanın kendisi olacak biz de yanında olacağız. Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın değil. Allah'a hamdolsun."