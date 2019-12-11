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'Birader sen öğretmen misin' diyen Vali Cüneyit Orhan Toprak camiye ayakkabılarıyla girdi

Öğretmenler Günü etkinliğinde karşısında oturan kişiye "Birader sen öğretmen misin öğretmen gibi otur" sözleriyle gündeme oturan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, camiye ayakkabılarını çıkarmadan galoş takarak girdi.

Cüneyit Orhan Toprak, Hz. Mevlana’nın 746. Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.

Şems-i Tebrizi Cami ve Türbesi’nin açılışı

Ziyarette Çevre Bakanı Murat Kurum ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte çok sayıda bürokrat da yer aldı. Etkinlikler çerçevesinde restorasyonu tamamlanan Şems-i Tebrizi Cami ve Türbesi’nin de açılışı yapıldı.

Ayakkabılarını çıkarmayı tercih etmedi

Açılışın ardından iki bakan ve protokol heyeti ayakkabılarını çıkarıp camiye girerek dua etti. Vali Çakır’ın ise ayakkabılarını çıkarmak yerine üzerine galoş geçirerek camiye girmesi dikkat çekti.

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