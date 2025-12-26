BIST 11.259
DOLAR 42,92
EURO 50,56
ALTIN 6.234,15
HABER /  GÜNCEL

Bilirkişi ödemesi için yeni tarife! Tanık ve arabulucu ücretleri değişti

Bilirkişi ödemesi için yeni tarife! Tanık ve arabulucu ücretleri değişti

Adalet Bakanlığınca, "2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yeni rakamlar...

Abone ol

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretlerinin belirlendiği ilana göre, gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler ve sulh hukuk, tüketici, icra hukuk ile icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 200 lira olacak.

Bilirkişilere, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 800, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600 lira ödenecek.

Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 2 bin 200, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 600, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 100, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 4 bin 200, Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için de 5 bin 100 lira bilirkişi ücreti verilecek.

YENİ RAKAMLAR NE ZAMAN UYGULANACAK?

Tarifeye göre, özel hukuk tüzel kişilerine yukarıda belirtilen dava ve işler için ise 5 bin 900 lira bilirkişi ücreti ödenecek. Yeni tarife 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
'Yılbaşı' uyarıları gündem oldu! Diyanet'ten Cuma hutbesi
'Yılbaşı' uyarıları gündem oldu! Diyanet'ten Cuma hutbesi
Fiat Grande Panda hibrit versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu işte fiyatı
Fiat Grande Panda hibrit versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu işte fiyatı
Şekerbank CDP değerlendirmesinde üç kategoride A skoru aldı
Şekerbank CDP değerlendirmesinde üç kategoride A skoru aldı
Suriye'de yeni para birimi piyasaya sürülüyor
Suriye'de yeni para birimi piyasaya sürülüyor
Bellona 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Bellona 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Hakkında yakalama kararı olan Mert Vidinli'den dikkat çeken paylaşım
Hakkında yakalama kararı olan Mert Vidinli'den dikkat çeken paylaşım
Mehmet Şimşek'ten sektörlerin enflasyon beklentileri verileriyle ilgili açıklama
Mehmet Şimşek'ten sektörlerin enflasyon beklentileri verileriyle ilgili açıklama
Emekli memur zammını kesinleştirecek 2025 enflasyonu kaç olur? Merkez Bankası anketi
Emekli memur zammını kesinleştirecek 2025 enflasyonu kaç olur? Merkez Bankası anketi
Alperen Şengün ribaunt canavarı oldu Rockets Lakers'ı yendi
Alperen Şengün ribaunt canavarı oldu Rockets Lakers'ı yendi
Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonu!
Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonu!
MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı darbesi! Eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı darbesi! Eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
Trump'dan Epstein ile ilgili yeni açıklama
Trump'dan Epstein ile ilgili yeni açıklama