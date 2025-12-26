BIST 11.259
DOLAR 42,92
EURO 50,56
ALTIN 6.234,15
HABER /  DÜNYA

Suriye'de yeni para birimi piyasaya sürülüyor

Suriye'de yeni para birimi piyasaya sürülüyor

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir ekonomik ve parasal dönemin başlangıcını yansıtan yeni Suriye para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin kararnamenin yayımlandığını duyurdu.

Abone ol

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, yeni Suriye para biriminin piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir ekonomik ve parasal dönemin başlangıcını yansıtan yeni Suriye para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin kararnamenin yayımlandığını duyurdu.

Hasriya, söz konusu kararnamenin, Suriye Merkez Bankası’na banknot değişim sürecini yönetme konusunda tam yetki verdiğini, bu kapsamda değişim sürelerinin, merkezlerinin ve uygulama mekanizmalarının Merkez Bankası tarafından belirleneceğini kaydederek, banknot değişim sürecinin 1 Ocak 2026 tarihinde başlayacağını aktardı.

Yeni Suriye banknotlarının değiştirilmesine ilişkin sürecin düzenli, kademeli ve sorunsuz şekilde yürütüleceğini vurgulayan Hasriya, uygulamanın tüm ayrıntılarının 28 Aralık’ta düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Hasriya, “Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonra mali egemenliğimizin bir sembolüdür ve herkesin iş birliği ile Suriye Merkez Bankası'nın yönetimi ve denetimi altında inşa edilen yeni bir aşamayı işaret etmektedir. Bu, kurtuluştan sonra elde edilen başarılara eklenen ulusal bir başarıdır ve istikrar ile ekonomik ilerleme yolunda atılmış sağlam bir adımdır” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bellona 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Bellona 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı
Hakkında yakalama kararı olan Mert Vidinli'den dikkat çeken paylaşım
Hakkında yakalama kararı olan Mert Vidinli'den dikkat çeken paylaşım
Mehmet Şimşek'ten sektörlerin enflasyon beklentileri verileriyle ilgili açıklama
Mehmet Şimşek'ten sektörlerin enflasyon beklentileri verileriyle ilgili açıklama
Emekli memur zammını kesinleştirecek 2025 enflasyonu kaç olur? Merkez Bankası anketi
Emekli memur zammını kesinleştirecek 2025 enflasyonu kaç olur? Merkez Bankası anketi
Alperen Şengün ribaunt canavarı oldu Rockets Lakers'ı yendi
Alperen Şengün ribaunt canavarı oldu Rockets Lakers'ı yendi
Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonu!
Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonu!
MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı darbesi! Eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı darbesi! Eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
Trump'dan Epstein ile ilgili yeni açıklama
Trump'dan Epstein ile ilgili yeni açıklama
Sörloth'un sözleşme detayları! Dudak uçuklatan istek pes dedirtti
Sörloth'un sözleşme detayları! Dudak uçuklatan istek pes dedirtti
Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak ayrıntılar belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak ayrıntılar belli oldu
Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi
Türkiye'yi sarsan soruşturma! İstanbul-Dubai arasındaki fuhuş ağını Barış Yarkadaş açıkladı
Türkiye'yi sarsan soruşturma! İstanbul-Dubai arasındaki fuhuş ağını Barış Yarkadaş açıkladı