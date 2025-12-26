Türkiye'nin tanıtımında mini dizi stratejisi nedir? Bakan Ersoy açıkladı

Bu yeni vizyon, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada bu yaklaşımın çerçevesini çizerek, mini dizilerde yer almanın “milli formayı giymek gibi” olduğunu vurguladı. Ersoy, küresel turizm anlayışının artık yalnızca destinasyon seçimiyle sınırlı olmadığını belirterek turizmin bir hikâyeye dâhil olma, bir duyguyu yaşama ve bir yaşam tarzını deneyimleme sürecine dönüştüğünü ifade etti.

Türk Dizilerinin Küresel Gücü Tanıtım Stratejisinin Merkezinde

Ersoy, Türkiye’nin dünyada en çok dizi üreten ülkelerin başında geldiğini, yıllık üretilen dizi bölümü sayısında dünya lideri konumunda olduğunu ve dizi ihracatında Amerika ile İngiltere’yle birlikte dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri hâline geldiğini vurguladı.