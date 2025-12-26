Hakkında yakalama kararı olan Mert Vidinli'den dikkat çeken paylaşım

Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sessizliğini koruyan Vidinli, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşımda, "Kalbin kadar konuşursun. Ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur..." ifadelerini kullandı.