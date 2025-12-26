BIST 11.259
DOLAR 42,92
EURO 50,56
ALTIN 6.234,15
HABER /  GÜNCEL

Hakkında yakalama kararı olan Mert Vidinli'den dikkat çeken paylaşım

Hakkında yakalama kararı olan Mert Vidinli'den dikkat çeken paylaşım

Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sessizliğini koruyan Vidinli, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşımda, "Kalbin kadar konuşursun. Ne kadar temizse, sözlerin de o kadar berrak olur..." ifadelerini kullandı.

Hakkında yakalama kararı olan Mert Vidinli'den dikkat çeken paylaşım - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek'ten sektörlerin enflasyon beklentileri verileriyle ilgili açıklama
Mehmet Şimşek'ten sektörlerin enflasyon beklentileri verileriyle ilgili açıklama
Emekli memur zammını kesinleştirecek 2025 enflasyonu kaç olur? Merkez Bankası anketi
Emekli memur zammını kesinleştirecek 2025 enflasyonu kaç olur? Merkez Bankası anketi
Alperen Şengün ribaunt canavarı oldu Rockets Lakers'ı yendi
Alperen Şengün ribaunt canavarı oldu Rockets Lakers'ı yendi
Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonu!
Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonu!
MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı darbesi! Eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı darbesi! Eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
Trump'dan Epstein ile ilgili yeni açıklama
Trump'dan Epstein ile ilgili yeni açıklama
Sörloth'un sözleşme detayları! Dudak uçuklatan istek pes dedirtti
Sörloth'un sözleşme detayları! Dudak uçuklatan istek pes dedirtti
Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak ayrıntılar belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak ayrıntılar belli oldu
Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi
Türkiye'yi sarsan soruşturma! İstanbul-Dubai arasındaki fuhuş ağını Barış Yarkadaş açıkladı
Türkiye'yi sarsan soruşturma! İstanbul-Dubai arasındaki fuhuş ağını Barış Yarkadaş açıkladı
Eksim Holding 40. yılına yerli ve yenilenebilir kaynakları güçlendiren yatırımlarla giriyor
Eksim Holding 40. yılına yerli ve yenilenebilir kaynakları güçlendiren yatırımlarla giriyor
Sadettin Saran'dan SMS uyarısı suç duyurusunda bulunacak
Sadettin Saran'dan SMS uyarısı suç duyurusunda bulunacak