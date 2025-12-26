BIST 11.259
DOLAR 42,92
EURO 50,56
ALTIN 6.234,15
HABER /  EKONOMİ

Mehmet Şimşek'ten sektörlerin enflasyon beklentileri verileriyle ilgili açıklama

Mehmet Şimşek'ten sektörlerin enflasyon beklentileri verileriyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşme eğilimi ile hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

Abone ol

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son bir yılda hane halkında 12,2, reel sektörde 12,8, piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli memur zammını kesinleştirecek 2025 enflasyonu kaç olur? Merkez Bankası anketi
Emekli memur zammını kesinleştirecek 2025 enflasyonu kaç olur? Merkez Bankası anketi
Alperen Şengün ribaunt canavarı oldu Rockets Lakers'ı yendi
Alperen Şengün ribaunt canavarı oldu Rockets Lakers'ı yendi
Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonu!
Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonu!
MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı darbesi! Eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı darbesi! Eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
Trump'dan Epstein ile ilgili yeni açıklama
Trump'dan Epstein ile ilgili yeni açıklama
Sörloth'un sözleşme detayları! Dudak uçuklatan istek pes dedirtti
Sörloth'un sözleşme detayları! Dudak uçuklatan istek pes dedirtti
Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak ayrıntılar belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı 660 personel alacak ayrıntılar belli oldu
Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta 2026 yılı ücret tarifesi belirlendi
Türkiye'yi sarsan soruşturma! İstanbul-Dubai arasındaki fuhuş ağını Barış Yarkadaş açıkladı
Türkiye'yi sarsan soruşturma! İstanbul-Dubai arasındaki fuhuş ağını Barış Yarkadaş açıkladı
Eksim Holding 40. yılına yerli ve yenilenebilir kaynakları güçlendiren yatırımlarla giriyor
Eksim Holding 40. yılına yerli ve yenilenebilir kaynakları güçlendiren yatırımlarla giriyor
Sadettin Saran'dan SMS uyarısı suç duyurusunda bulunacak
Sadettin Saran'dan SMS uyarısı suç duyurusunda bulunacak
Erdoğan talimatı verdi! Tüm raporlar genel merkeze iletilecek
Erdoğan talimatı verdi! Tüm raporlar genel merkeze iletilecek