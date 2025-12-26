Yeni soruşturma iddiasına ABB’den cevap

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı medya kuruluşlarında Mansur Yavaş hakkında “kamu kaynağı kullanarak seçim kampanyası yürüttü” iddiasıyla yeni bir inceleme başlattığı yönündeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan duyuruda, dosyanın eski olduğu, seçim sürecinde kamu kaynağı kullanılmadığı ve bu konuda Yavaş’ın açık beyanları bulunduğu vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı medya organlarının servis ettiği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mansur Yavaş hakkında “kamu kaynağı kullanarak seçim kampanyası yürüttü” iddiasıyla yeni bir inceleme başlattığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediyenin resmî sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, sabah saatlerinde servis edilen bazı haberlerde eski bir dosyanın “yeni bir gelişme” gibi sunularak kamuoyunun yanıltıldığı ifade edildi.

ABB tarafından yapılan açıklamada, söz konusu dosyanın daha önce kamuoyuna da yansımış açık bir dosya olduğuna dikkat çekilerek, “Buna rağmen, bilindik bazı medya organlarınca tekrar tekrar ve yanıltıcı bir biçimde ‘ilk kez gündeme gelmiş’ gibi servis edilmesi bir algı kampanyasının ürünü olduğunu açıkça göstermektedir” denildi.

Mansur Yavaş’ın kamu kaynağı kullanmadığı yönünde daha önce kamuoyuna açık beyanlarda bulunduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2023 seçim sürecinde belediyeden maaş dahi almamış, kamu kaynağı kullanılmadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu hususa ilişkin 2023 yılına ait kamuya açık beyanları mevcuttur; incelenebilir, bakılıp görülebilir niteliktedir.”