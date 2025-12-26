BIST 11.243
Adana'da su borusu patladı yollar göle döndü

Adana'nın Seyhan ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle caddede çukur oluştu, yollar göle döndü.

Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Caddenin yanı sıra tazyikli suyun aktığı Narlıca ve İsmetpaşa mahallelerinin ara sokaklarında ulaşım olumsuz etkilendi.

Göle dönen yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Bazı vatandaşlar, ara sokaklarda biriken suyu kendi imkanlarıyla temizledi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ASKİ ekipleri, onarım çalışması başlattı.

