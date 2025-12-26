BIST 11.255
Nijerya nerede IŞİD'in orada işi ne? Kafayı takan Trump pislikler deyip bombalattı

NİJERYA'ya ABD'nin düzenlediği sürpriz füze saldırısı gözleri Afrika kıtasına çevirdi. ABD'nin iddiasına göre Ortadoğu'da peydahlanan IŞİD şimdi de Nijerya'da üstlendi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıyla ilgili yaptığı açıklama 'terörist pisliklere çok sayıda mükemmel saldırı düzenlendi" dedi. Peki Nijerya nerede, IŞİD'in orada ne işi var? Nijerya müslüman mı?

AMERİKA şimdi de Nijerya'ya düzenlediği saldırıyla gündemde. İddialarına göre bu ülkede IŞİD faaliyet gösteriyor. Saldırı da Nijerya'daki IŞİD hedeflerine yönelikti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, talimatı doğrultusunda Nijerya'nın kuzeybatısındaki IŞİD hedeflerine operasyon düzenlendiğini bildirdi.

IŞİD KAMPLARI VARMIŞ!
Kimliğinin paylaşılmaması şartıyla New York Times'a (NYT) konuşan bir yetkili, saldırının Amerikan donanmasının Gine Körfezi'ndeki gemisinden düzenlendiğini belirtti. Operasyonda Tomahawk seyir füzeleriyle Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki iki IŞİD kampının vurulduğunu söyledi.

ABD Afrika Komutanlığı'nın ilk değerlendirmelerine göre harekatta "çok sayıda" IŞİD savaşçısı öldürüldü.

Pentagon, operasyonun Nijerya yönetimiyle işbirliği içinde yürütüldüğünü bildirdi. Nijerya Dışişleri Bakanlığı da bunu doğruladı.

PİSLİK TERÖRİSTLER...
ABD Başkanı Donald Trump, x hesabından yaptığı paylaşımda IŞİD'in ülkede "özellikle masum Hıristiyanları uzun yıllardır, görülmemiş bir şekilde hedef alıp acımasızca öldürdüğünü" iddia etti. "Pislik teröristler" diye yazan Trump, ABD ordusunun çok sayıda mükemmel saldırı düzenlediğini söyledi. Trump  31 Ekim'deki sosyal medya paylaşımında, "Hıristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

NİJERYA NEREDE? 

Nijerya Afrika kıtasının batısında yer alıyor. Resmi dil olarak İngilizce'nin konuşulduğu Nijerya, 1954 yılına kadar İngiltere'nin sömürdüğü kolonisiydi. Nijerya 213 milyon 400 bini aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık altıncı, Afrika'nın ise birinci ülkesidir. Nijerya federal cumhuriyet yapısına sahip ve başkanlık sistemiyle yönetiliyor.

NİJERYA MÜSLÜMAN MI? 
Nijerya nüfusunun yarıdan çoğu Müslüman. Ülkede, genellikle Avrupalı olan ve sömürge döneminden kalma bir miktar Hristiyan vardır. Bazı kabileler ise hala putperesttir. Nijerya'da farklı dil ve geleneklere sahip 250'den fazla etnik grup bulunuyor. 

IŞİD'İN ORDA İŞİ NE?
Irak'ta peydahlanan IŞİD sonrasında Suriye'de karşımıza çıkmıştı. IŞİD'in şimdi de Nijerya'da üstlendiği ve 2 kampının bulunduğu söyleniyor. Nüfusunun yarıdan fazlası müslüman olduğu için IŞİD'in burada zemin bulduğu iddia ediliyor. 

