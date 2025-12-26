BIST 11.255
Şile Belediyesi soruşturmasında 22 şüpheli adliyede

Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında, yeni deliller ve belgeler doğrultusunda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin temmuz ayında tutuklandığı soruşturma kapsamında, 23 Aralık tarihinde ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, yeni delil ve belgeler doğrultusunda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yer alıyor.

HTS VE MASAK İNCELEMELERİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer alan hesap hareketleri değerlendirildi. Bu incelemelerde rüşvet ve usulsüzlüklere ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Gözaltındaki 22 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlanırken, zanlılar soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

