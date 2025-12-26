Altında yeni bir rekor daha! Mehmet Ali Yıldırımtürk 2026 altın fiyatları için bakın ne dedi!

Altın bu yıl yüzde 71'den fazla artışla 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazanımı kaydetmeye hazırlanırken, gümüş de yüz güldürmeye devam ediyor. Ons altın fiyatları da haftanın son işlem gününde yeni bir rekora imza attı. Bu gram ve çeyrek altın fiyatına da yansıdı.