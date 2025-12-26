Altında yeni bir rekor daha! Mehmet Ali Yıldırımtürk 2026 altın fiyatları için bakın ne dedi!
Altın fiyatları hız kesmiyor. Son işlem gününde de yeni bir rekor kırıldı. Dev bankalar yeni yıl tahminlerini güncelledi ve yükselişin devam edeceği sinyalini verdi. Perki altın fiyatlarında ne bekleniyor? Bugün gram altın, ons altın ne kadar oldu?
Altın bu yıl yüzde 71'den fazla artışla 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazanımı kaydetmeye hazırlanırken, gümüş de yüz güldürmeye devam ediyor. Ons altın fiyatları da haftanın son işlem gününde yeni bir rekora imza attı. Bu gram ve çeyrek altın fiyatına da yansıdı.
Dün yatay seyreden gram altın, günü 6 bin 171 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 234 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 10 bin 290 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 30 liradan satılıyor.
2026'nın önemli başlıklarından biri olması beklenen ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağı tartışması yatırımcıların odağında bulunuyor.