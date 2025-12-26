İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde bulundukları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.Abone ol
İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.