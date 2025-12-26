BIST 11.268
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde bulundukları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde bulundukları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

