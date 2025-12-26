Hollanda'da Türk esnaf gündem oldu! Marketine giren silahlı soyguncuya bakın ne yaptı

Hollanda'da market işleten Mustafa Aydın'ın, iş yerine giren silahlı soyguncuyu soğukkanlılık sergileyerek şişeyle kovalaması ülke basınında gündem oldu.

Schiedam kentinde ortağıyla Antalya Market'i işleten Aydın, yaşadığı soygun girişimini AA muhabirine anlattı.

Olayın geçen pazartesi günü akşam saatlerinde yaşandığını söyleyen Aydın, "Kasada sakin bir şekilde oturuyordum ve müşteri bekliyordum. O sırada yüzü kapalı genç bir çocuk içeri girdi. Doğrudan yanıma geldi ve silahını çıkarıp bana doğrulttu." dedi.

O esnada cesaretini ve soğukkanlılığını kaybetmediğini vurgulayan Aydın, "Elimi silaha attım, silahı almaya çalıştım. Sonra onu oyalamak için kasayı boşaltıp kendisine vereceğimi söyledim. Kasaya eğildiğim sırada alarm düğmesine bastım. O esnada bir müşteri geldi ve hırsız silahı ona yönelterek dışarıya çıkmasını istedi." ifadelerini kullandı.

Hırsıza kasanın bozuk olduğunu, parayı diğer kasadan vereceğini söyleyerek onu oyalamaya devam ettiğini aktaran Aydın, "Diğer kasaya geçtik biraz para uzattım ve o anda cesaretim arttı, sesimi yükselterek bağırdım ve kasayı kapatarak hırsızı kovalamaya başladım. Bunun üzerine hırsız kaçtı. Ben de peşine düştüm. Orada ne varsa elime alıp kovalamaya çalıştım." diye konuştu.

Aydın, olaydan yaklaşık 10 dakika sonra polisin iş yerine geldiğini, güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim ettiklerini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Aydın'ın şişe fırlatarak bertaraf ettiği soygun girişimi, Hollanda basınında geniş yer bulurken, Türk esnafın soğukkanlılığı ve cesaretine vurgu yapıldı.