AKOM uyardı İstanbul hazır ol İzlanda soğukları donduracak! Listedeki illere bakın kar fena bastıracak
İSTANBUL'a kar yağacak. Uzun süredir beklenen kar yağışı için peş peşe açıklamalar geliyor. Hafta sonu düşen sıcaklıklar sonrası yeni haftada beyaz örtü İstanbul'u saracak. Kar yağışı sadece İstanbul'da değil pek çok şehirde etkili olacak. İşte son hava durumu ve kar yağışı beklenen iller...
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Bir hafta sürecek
İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk hava ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.
Kentte sıcaklıkların bu geceden itibaren 5 derece civarına gerileyeceği, bölgedeki sıcaklıkların ise dondurucu seviyedeki sıfır derecelere ineceği tahmin ediliyor.
Kentte etkili olacak rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 30 ila 60 kilometre esmesi, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.