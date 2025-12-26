BIST 11.255
Uyuyan eşini üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü

Anadolu Ajansı
Üsküdar'da, tartıştığı eşinin üzerine uyurken kızgın yağ döküp ölümüne neden olan kadına, "eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sinan Gürsül'ün annesi Meliha Gürsül'ün sanıktan şikayetçi olduğu belirtildi.

Sanık Zeynep Gürsül'ün soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları ikrar ettiği aktarılan iddianamede, maktul ile sanığın 24 yıllık evli ve 2 çocuklarının olduğu kaydedildi.

İddianamede, eşler arasında maktulün alkol alması ve sanığa yönelik adli makamlara yansımamış şiddet eylemleri nedeniyle sorunlar yaşandığı, olay günü sanığın eve alkollü gelen eşinin uyumasını beklediği, uyuduğundan emin olduktan sonra mutfağa giderek tencere içerisinde ayçiçeği yağını kaynattığı aktarılarak, sanığın kızgın yağı uyuyan eşinin vücuduna döküp öldürdüğü ifade edildi.

Sanığın, suçu işlemeden önce makul süre boyunca maktulün uyumasını bekleyerek eylemi tasarladığı ve canavarca hisle hareket ettiği belirtilen iddianamede, suçun eşler arasındaki olay öncesine dayalı şiddet eylemleri ve maktulün alkol düşkünlüğü nedeniyle haksız tahrik altında gerçekleştirildiği vurgulandı.

18 yıldan 24 yıla kadar hapis

İddianamede, haksız tahrik indirimi uygulanan sanığın "eşe karşı haksız tahrik altında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanması bekleniyor.

