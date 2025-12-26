Ağrı cezaevinde mahkumun yuttukları pes dedirtti! Hayatta kalması mucize
Ağrı’da intihar girişiminde bulunan bir mahkumun midesinden endoskopik yöntemle 9 adet pil çıkarıldı. Mahkumun poşet içerisinde yuttuğu 3 jiletin ise şu aşamada cerrahi müdahale gerektirmediği ve doğal yollarla vücuttan atılmasının beklendiği bildirildi.
Doğubayazıt ilçesindeki cezaevinde kalan 28 yaşındaki mahkum, intihar girişiminin ardından Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil serviste yapılan muayene ve röntgen incelemelerinde midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edilen mahkum, ileri tetkik ve tedavi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
ENDOSKOPİK MÜDAHALEYLE 9 PİL ÇIKARILDI
Mahkum, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan’ın da bulunduğu uzman ekip tarafından endoskopik müdahaleye alındı. Yapılan işlemle mide içerisindeki 9 adet pil tek tek çıkarıldı. Müdahalenin ardından hastanın genel sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.
JİLETLER İÇİN YAKIN TAKİP KARARI
Poşet içerisinde yutulan 3 adet jilet için ise farklı bir tedavi yaklaşımı benimsendi. Jiletlerin mideyi geçerek bağırsaklara ilerlediği ve şu an için acil bir komplikasyon oluşturmadığı değerlendirilerek, kontrollü şekilde doğal yollarla atılmasının bekleneceği belirtildi.