BIST 11.255
DOLAR 42,92
EURO 50,59
ALTIN 6.220,49
HABER /  GÜNCEL

Kardeş kavgası cinayetle bitti

Kardeş kavgası cinayetle bitti

Sivas'ta Cihan D.'nin tartışma sırasında göğsünden bıçakladığı ağabeyi Gökhan D. hayatını kaybetti.

Abone ol

Sivas'ta iki kardeşin kavgaya dönüşen tartışması kanlı bitti.

Olay akşam saatlerinde Gülyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 31 yaşındaki Cihan D. ile 32 yaşındaki ağabeyi Gökhan D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

 Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan D, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan D. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

 Olayın ardından kaçan şüpheli kardeş Cihan D. ise polis ekiplerince tren garı yakınında gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kutsal topraklara sıra dışı ziyaret! Bisikletiyle 3 bin 450 km yol aldı sıradaki yer ise...
Kutsal topraklara sıra dışı ziyaret! Bisikletiyle 3 bin 450 km yol aldı sıradaki yer ise...
Uyuyan eşini üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Uyuyan eşini üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Nijerya nerede IŞİD'in orada işi ne? Kafayı takan Trump pislikler deyip bombalattı
Nijerya nerede IŞİD'in orada işi ne? Kafayı takan Trump pislikler deyip bombalattı
Erteleyenler dikkat: 'Çifte zam' geliyor! 30 gün içinde ödenmeyen yandı
Erteleyenler dikkat: 'Çifte zam' geliyor! 30 gün içinde ödenmeyen yandı
Şile Belediyesi soruşturmasında 22 şüpheli adliyede
Şile Belediyesi soruşturmasında 22 şüpheli adliyede
Ünlü iş insanı Ali Sabancı'nın "geçinemiyorum" sözleri gündem oldu
Ünlü iş insanı Ali Sabancı'nın "geçinemiyorum" sözleri gündem oldu
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alıyor
Milli Savunma Bakanlığı 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alıyor
KKTC'den Kıbrıs Rum Kesimi başpiskoposunun tepki çeken sözlerine yanıt
KKTC'den Kıbrıs Rum Kesimi başpiskoposunun tepki çeken sözlerine yanıt
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
Garanti BBVA'dan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ürünü
Garanti BBVA'dan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ürünü
Fahiş site aidatlarına yasal düzenleme geliyor
Fahiş site aidatlarına yasal düzenleme geliyor
Bilirkişi ödemesi için yeni tarife! Tanık ve arabulucu ücretleri değişti
Bilirkişi ödemesi için yeni tarife! Tanık ve arabulucu ücretleri değişti