Kardeş kavgası cinayetle bitti

Sivas'ta Cihan D.'nin tartışma sırasında göğsünden bıçakladığı ağabeyi Gökhan D. hayatını kaybetti.

Sivas'ta iki kardeşin kavgaya dönüşen tartışması kanlı bitti.

Olay akşam saatlerinde Gülyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 31 yaşındaki Cihan D. ile 32 yaşındaki ağabeyi Gökhan D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan D, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan D. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli kardeş Cihan D. ise polis ekiplerince tren garı yakınında gözaltına alındı.