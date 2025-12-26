Ankara 90. Büyük Atatürk Koşusu'na hazırlanıyor! İşte tarihi...

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, 90. Büyük Atatürk Koşusu'nu büyük bir katılımla Ankara'da gerçekleştireceklerini söyledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Müze ve Paraşüt Kulesi'nde gerçekleştirilen 90. Büyük Atatürk Koşusu tanıtım toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, THK Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Şengönül, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Abdullah Albunar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit ve Ankara Gençlik ve Spor Şube Müdürü Sadık Öztürk katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ahmet Karadağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla düzenlenen 90. Büyük Atatürk Koşusu'nun, Cumhuriyet değerlerinin spor aracılığıyla gelecek nesillere aktarıldığını söyledi.

Büyük Atatürk Koşusu'nun 90 yıldır aralıksız düzenlendiğine dikkati çeken Karadağ, organizasyonun dünyanın en köklü yol koşuları arasında yer aldığını belirterek, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya attığı o ilk adım yalnızca bir şehre varış değil, bağımsızlığa, çağdaşlığa ve aydınlık yarınlara yürüyüşün başlangıcıdır. Bu koşu rekabetten önce centilmenliği, dereceden önce emeği, sonuçtan önce inancı temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu olarak atletizmi yalnızca bir spor dalı değil, bir yaşam kültürü olarak gördüklerini anlatan Karadağ, şunları kaydetti:

"Bugün Dikmen Keklikpınarı'ndan Ankara Garı'na uzanan bu parkurda koşan her sporcumuz yaşına, derecesine ya da kategorisine bakılmaksızın, Atatürk'ün izinde ilerleyen birer gönül neferidir. Bu koşu profesyonel atletler kadar, halk koşusuna katılan her bireyin de Cumhuriyet değerleriyle buluştuğu bir bayrak yarışıdır. Çocuklarımızdan gençlerimize, elit sporcularımızdan halkımıza kadar herkes için erişilebilir, güvenli ve sürdürülebilir organizasyonlar düzenlemeyi görev biliyoruz. Bu vesileyle organizasyonun hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza,

Ankara Valiliğimize, Ankara Büyükşehir Belediyemize, federasyon çalışanlarımıza, emniyet ve sağlık birimlerimize, hakemlerimize, gönüllülerimize ve elbette tüm sporcularımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 90. Büyük Atatürk Koşusu'nun ülkemize, spor camiamıza ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum."

İlki Atatürk'ten izin alınarak yapıldı

Türk atletizminin geleneksel ve en önemli organizasyonlarından Büyük Atatürk Koşusu, ilk kez 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınarak düzenlendi.

Yarışmayı 1936'da ilk Galip Darılmaz kazanırken 1992'de kadınlara açılan ilk organizasyonda da Lale Öztürk birinci geldi.

90. Büyük Atatürk Koşusu'nun startı, 28 Aralık Pazar günü saat 11.00'de verilecek. Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayacak yarış, Eski Ankara Tren Garı önünde sona erecek.