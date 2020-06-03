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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor! İşte alınan yeni kararlar

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 'yeni normal' sonrası ilk kez toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından basın açıklaması yapıyor.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanmıştı. Toplantı koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans ile gerçekleşti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ettiği görüşmenin ardından alınan kararları açıklıyor;

Açılışı sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından yapılan bazı büyük sağlık yapılarımız sebebiyle huzurlarınıza daha az çıktım. Uyarıları size birçok kanaldan ulaştırmaya çalıştım. Ülkemiz başarıya, yönetim iradesi ve milletçe mücadelesi sonucu ulaşmıştır.

1 Haziran itibarıyle yeni sürece girildi
1 Haziran itibarıyle yeni bir sürece girdik. Bu sürece normalleşme süreci diyoruz. Dünyada devam eden salgın şartlardan en az etkileneceğimiz, nihai sonuca yaklaşacağımız bir hayat için planlama yapıyoruz.

Tehdit devam etmektedir
Salgınla mücadelemizde birinci dönemi tamamladık demiştim. Mücadelemizin ikinci döneme girdiğimizi başarının bazı koşullara bağlı olduğunu ifade etmiş, hastalığa karşı uyarıda bulunmuştum. Tedbir şarttır, çünkü tehdit devam etmektedir.

AYRINTILAR GELİYOR...

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