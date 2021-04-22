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Bilim Kurulu toplantısı başladı! 3 hafta sokağa çıkma ve seyahat yasağı kapıda

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda 60 binin altına inmeyen günlük vakalar nedeniyle yeni yasaklar masaya gelecek. 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı gündemde. Açıklama saat 17:00'de..

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Geçen hafta getirilen yeni kısıtlamalara rağmen vaka sayısının 60 binin altına düşmemesi nedeniyle yeni yasaklar gündemde. 23 Nisan için getirilen 3 günlük tam kapanma da işaret fişeği olarak gösteriliyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Basın Açıklamamızı, Saat: 17.00’de YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz" dedi.

Bilim Kurulu üyelerinin vaka sayılarında azalma olmaması nedeniyle Kabine'ye 'tam kapanma" önerisinde bulunulmasını istedikleri belirtiliyor. AVM'lerin ve kalabalık alanların kapatılması seçenekleriyle, Ramazan Bayramı’nda “tam kapanmaya” dönük seçenekler masada. 

Bilim Kurulu'nun Ramazan Bayramı öncesinden başlamak üzere şehirler arası seyahatlerin yasaklanmasını ve bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istediği belirtiliyor. Hükümetin de düşmeyen vaka sayıları nedeniyle tam kapanma ve seyahat yasağı seçeneklerini gündeminde tuttuğu ifade ediliyor.

Bakanlar 3 haftalık tam kapanmaya destek veriyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık, vaka sayılarında azalma olmaması durumunda kabinenin gündeminin 'tam kapanma' olacağını söyledi. Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hasta sayılarında dikkate değer bir düzelme olmazsa ki olacak gibi görünmüyor- pazartesi Bakanlar Kurulu'nun ana gündemi önümüzdeki hafta başlayıp bayram sonunda bitecek tam kapanma! Konuşabildiğim Kabine üyelerinin tamamı yaklaşık 3 haftalık bu tam kapanma önerisini destekliyor."

Sağlık Bakanlığı'nın 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na son 24 saatte 61 bin 967 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 932 olarak kayda geçti. 362 kişi de hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 3 bin 398 oldu.

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